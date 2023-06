Black Mirror 6 è su Netflix: trama, cast e tutte le star della serie

Oggi 15 giugno sbarca su Netflix una delle serie più attese dell’anno. Sono già disponibili infatti i cinque episodi di Black Mirror 6, produzione antologica di Charlie Brooker, al timone sin dalla prima stagione. Ciascuna puntata avrà, come da tradizione, storia e cast a sé stanti che si muovono in un futuro distopico ispirato alla realtà di oggi. Stavolta ci si concentrerà sull’impatto che le nuove tecnologie possono avere sulla vita della gente, sempre più vittima e meno padrona del proprio destino. A metà fra thriller e horror, promette di «stupire con alcuni dei finali più forti mai realizzati», come ha sottolineato il regista. Nel cast anche stavolta arriveranno diverse star del grande e del piccolo schermo come Aaron Paul e Salma Hayek. Su Netflix sono sempre disponibili alla visione le prime cinque stagioni e il film interattivo Bandersnatch, che consente all’utente di scegliere come far proseguire la storia.

Black Mirror 6, trama e cast dei cinque episodi della serie Netflix

Il primo episodio della sesta stagione, dal titolo Joan is Awful, si concentrerà su una donna che scopre in streaming uno show che ricorda molto da vicino la sua vita in cui ha il volto di Salma Hayek. Nel cast anche Ben Barnes (Le Cronache di Narnia). La seconda puntata, Lock Henry, si concentrerà su una giovane coppia di naturalisti che si reca in Scozia per girare il suo prossimo progetto. Scoprirà però una serie di eventi del passato che racchiudono oscuri segreti. Nel cast ci sono stavolta John Hannah (La Mummia) e Samuel Blenkin (The Witcher).

Il terzo episodio, dove reciteranno Aaron Paul (Breaking Bad) e Kate Mara (House of Cards), si svolgerà in un 1969 alternativo. Due uomini, nel bel mezzo di una missione pericolosa, dovranno fare i conti con un’immane tragedia. La quarta puntata, dal titolo Mazey Day, racconterà i problemi di una star che non riesce a scollarsi di dosso la curiosità dei paparazzi. La situazione peggiorerà seriamente quando verrà incolpata di omissione di soccorso in un incidente. Nel cast Zazie Beetz (Deadpool 2). L’ultimo episodio di Black Mirror 6, intitolato Demon 79, avrà come protagonisti Anjana Vasan e Paapa Esseidu. Nell’Inghilterra settentrionale del 1979, la commessa di un negozio dovrà compiere atti terribili per evitare un disastro.

Da Miley Cyrus a Bryce Dallas Howard, tutte le star che hanno recitato nella serie

Tradizione della serie è il cast ricco di celebrità. In passato avevano recitato in Black Mirror numerose star di Hollywood e della musica. La primissima stagione vanta infatti la presenza di Jodie Whittaker, la prima donna protagonista della serie Doctor Who, nell’episodio The Entire History of You. Nella seconda recita Hayley Hatwell, la celebre Peggy Carter della saga Captain America. È possibile vederla nella puntata Be Right Back, che i fan hanno indicato come una delle più strazianti di sempre. La terza stagione ha visto l’ingresso nel cast di Bryce Dallas Howard, attrice di Jurassic World e regista di The Mandalorian. Ha recitato nell’episodio Nosedive alle prese con i social network.

Con la quarta stagione sono arrivati invece Letitia Wright, protagonista di Black Panther: Wakanda Forever, e Michaela Coel, co-host dell’ultimo Met Gala. La prima è apparsa nell’episodio Black Museum dove vive esperienze traumatiche vedendo cloni umani. La seconda invece ha interpretato un personaggio simile all’aliena Uhura di Star Trek. Fra le star anche Andrew Scott, il celebre Moriarty nella serie Sherlock con Benedict Cumberbatch, presente in Smithereens. Diverse le star nella quinta stagione di Black Mirror, uscita nel 2019. Basti pensare alla popstar Miley Cyrus nella puntata Rachel, Jack and Ashley Too e ad Anthony Mackie (Falcon e Winter Soldier) in Striking Vipers.