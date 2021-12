Black Mafia stasera su Rai3, cos’è la mafia nigeriana al centro del documentario

Stasera 10 dicembre, alle 21,20 su Rai3, appuntamento con Black Mafia, il Crime Doc di Rai Documentari che si concentra sulla malavita nigeriana. Al centro del programma ci sarà infatti la mega-inchiesta Athenaeum della Procura di Torino, condotta fra dicembre 2012 e settembre 2016. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Black Mafia, temi e scaletta del documentario in onda stasera 10 dicembre 2021 su Rai3

La mafia nigeriana e i legami con l’Italia e il mondo

Tutto è partito dalla denuncia di una ragazza nigeriana. All’inizio è apparsa come una delle tante e tristi storie di sfruttamento della prostituzione ma ben presto ci si è accorti che nascondeva un caso molto più grande e intricato. Ecco che così ha preso vita la mega-inchiesta Athenaeum contro una delle più aggressive organizzazioni criminali transnazionali, appunto la mafia nigeriana.

Questa malavita agisce con molti tipi di violenza. Molto spesso non si tratta di percosse fisiche, ma anche di attacchi alla sfera morale ed emotiva attraverso un’arma che poche altre organizzazioni criminali possiedono: i riti voodoo. L’inchiesta al centro di Black Mafia, che ha portato a una misura restrittiva per 44 cittadini nigeriani affiliati al gruppo Eye and Maphite fra Torino, Alessandria e Novara, ha messo in luce una grande cooperazione internazionale che ricorda da vicino la nostra criminalità organizzata. Tanti anche i legami e gli agganci con l’estero, tanto che sono stati certificati rapporti con il Nord America, il Regno Unito, l’Olanda, la Germania, Ghana e Malesia.

Le testimonianze, dal commissario Lotito alle donne vittime della tratta

Black Mafia mostrerà il meccanismo che anima la malavita nigeriana tramite immagini di repertorio, ricostruzioni cinematografiche e intercettazioni originali e inedite. Tanti anche gli interventi esclusivi, tra cui quello del Commissario della Squadra Anti Tratta Fabrizio Lotito. Spazio anche alle parole di Stefano Castellani, magistrato per l’operazione Athenaeum e a quelle di alcune ragazze vittime della tratta. Parleranno anche gli agenti della SAT di Torino ed esperti come Giancarlo Caselli, ex Procuratore Generale del capoluogo piemontese e Sergio Nazzaro, giornalista e scrittore.