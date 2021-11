Black Friday: tv, smartphone ed elettrodomestici, ecco le prime offerte di Amazon

Il 26 novembre è ancora lontano, ma Amazon ha deciso di giocare d’anticipo. In vista del Black Friday 2021, il colosso dell’e-commerce ha lanciato le prime offerte online che coinvolgono le categorie più disparate. I saldi di fine anno riguardano smart tv, smartphone, elettrodomestici per il giardinaggio e tanto altro ancora. Ecco nel dettaglio qualche promozione disponibile già da queste ore.

Black Friday, otto offerte di Amazon già disponibili online

1. Kindle Paperwhite, lettura a buon mercato

Se siete amanti della lettura, ma non vi siete avvicinati ancora al mondo degli ebook, questo è il momento più adatto. Kindle Paperwhite è infatti disponibile a soli 89,99 invece dei canonici 159,99, per un risparmio del 44 per cento. Lo schermo da 6,8 pollici è adatto per leggere con ogni condizione di luce, mentre la memoria da 32 gigabyte consente di scaricare una quantità pressoché illimitata di volumi. Inoltre è water resistant e ha una batteria capace di reggere ben dieci settimane prima di effettuare una nuova ricarica.

2. Smartphone Xiaomi, una gamma di offerte

Se Kindle offre un solo prodotto, decisamente più ampia è l’offerta di Xiaomi. L’azienda della telefonia cinese presenta su Amazon l’intera gamma a prezzo scontato. Si va dal Redmi 9C da 79,90 euro fino all’11T 5G da 499,90 euro. Il primo vanta 32 gigabyte di memoria intera e 2 di Ram, oltre a uno schermo in alta definizione da 6,5 pollici. La tripla fotocamera con obiettivo principale da 13 megapixel consente anche l’unlock tramite riconoscimento facciale. Il software è un Android 10 MIUI 11, supportato da un processore octacore da 2,3 Ghz. Il top di gamma, l’11T con 5G vanta invece 8 Gb di Ram e ben 256 di memoria interna oltre a un display 4K AMOLED da 6,67 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La fotocamera ultraprofessionale da 108 Megapixel si unisce a una batteria da 5000 mAh che garantisce una giornata di utilizzo.

Insieme alla scoperta della Cinemagic? 🎬

Dalle ore 13 di oggi, 26 ottobre, Xiaomi 11T 5G è in flash sale per 48 ore ad un super prezzo sul sito ufficiale: acquistandolo, riceverete inoltre Redmi Buds 3 Pro. Quantità limitate.

Vi aspettiamo! pic.twitter.com/kiqqRcdaqD — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) October 26, 2021

3. Smart tv, Black Friday per gamer

Le anticipazioni del Black Friday offrono anche una vasta scelta per quanto concerne le smart tv. Fra le promozioni top si segnalano la Phillips 43PUS8505 da 43 pollici, la Sony Bravia OLED KE-55A8P da 55 pollici e, per gli amanti del gaming, la Samsung Odyssey G9 (C49G93). La prima offre uno schermo Ultra HD perfetto anche per visualizzare contenuti su Netflix e Youtube, oltre al supporto per l’assistente vocale di Google e per quello di Amazon, Alexa. Discreto anche l’audio con il Dolby Atmos che, unito al Dolby Vision, rende le immagini HDR sia visivamente sia acusticamente realistiche grazie a un suono chiaro e profondo. Il prezzo è di 449 euro.

Il Sony Bravia OLED KE-55A8P, al costo di 1199 euro, vanta invece uno schermo da 55 pollici 4K Ultra HD OLED con supporto all’HDR per colori e ombre eccezionali. Interessante l’esclusivo processore X1 Ultimate che garantisce immagini nitide e realistiche grazie a una profonda attenzione ai livelli di contrasto e di definizione. Gli amanti del gaming invece non possono esimersi dal considerare l’ultimo nato di casa Samsung, l’Odyssey G9 da 49 pollici con risoluzione Ultra HD da 5120×1440 pixel e frequenza di aggiornamento da 240 Hz. Il design curvo rende le immagini ancor più profonde, con un tempo di risposta di un millesimo di secondo. Il prezzo originale è di 1679 euro, ma ora è disponibile a 1499,90 euro.

4. Oral B, spazzolino in salsa hi-tech

Spazio anche alla cura e all’igiene personale con diversi prodotti della linea Oral B. Fra le offerte top del Black Friday di Amazon si segnala il modello Smart 4 4500 con testine Oral B Cross Action. Tre modalità di spazzolamento con pulizia accurata e suggerimenti in tempo reale per non tralasciare nessun angolo della bocca. Il controllo della pressione inoltre protegge le gengive avvisando se la pressione della mano è troppo forte e dunque dannosa. La batteria al litio dura fino a due settimane prima di una nuova ricarica. Il prezzo è di 59,99 euro invece di 99,99, con un risparmio del 40 per cento.

5. Elettrodomestici per la casa, addio polvere e pieghe sui vestiti

Grande attenzione alla pulizia della casa con aspirapolveri con e senza fili o sacchi, ferri da stiro e robot autonomi. Fra le tante promozioni, è possibile infatti trovare l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 con spazzola motorizzata ed efficace per pavimenti e tappeti. Grazie ai soli 2,2 chilogrammi di peso, è maneggevole e dinamica anche per gli spazi più stretti e offre un’autonomia di 45 minuti prima di una nuova ricarica. Presente anche una spazzola speciale con luci LED per catturare la polvere anche negli anfratti più bui e scomodi. Il prezzo è di 119,99 euro invece di 179,99, con un risparmio del 33 per cento. Si segnala anche il ferro da stiro Imetec ZeroCalc Z1 2800 con tecnologia anticalcare, piastra in ceramica e tecnologia per risparmio energetico. Il prezzo è di 29,90 euro invece di 39,90, con un risparmio del 25 per cento.

6. Mascherine, il Black Friday è anti-Covid

La pandemia non lascia scampo e l’obbligo delle mascherine al chiuso sembra sia pronto a protrarsi ancora per diversi mesi. Su Amazon sono disponibili, a prezzo scontato, diversi set per far scorta di mascherine protettive senza doversi recare frequentemente al supermercato o in farmacia. Dal set di 50 FFP2 di Sicura Protection a 30,99 euro invece di 46,95 (con risparmio del 34 per cento) a quelle chirurgiche ISO13485 di tipo II a 6,66 euro invece di 8,88, la scelta è volta a soddisfare ogni richiesta. Spazio anche ai termometri a infrarossi per misurare la temperatura, fra cui si segnala l’offerta digitale di Karaeasy con alimentazione a batteria e un solo secondo come tempo di risposta. Il prezzo è di 12,75 euro invece di 17,99 con un risparmio di circa il 30 per cento.

7. Accessori per pc, mouse e tastiere per ogni gusto

Tastiere, mouse o microfoni, gli accessori per il pc sono fra i prodotti hi-tech più acquistati online anche e soprattutto per il continuo uso che porta a rotture più frequenti. Tante le proposte del Black Friday, dal Razer Viper da gaming, con design ergonomico per destrorsi e mancini, a 24,99 euro fino al mouse HP Pc Z3700 con tecnologia LED, tre pulsanti e rotella di scorrimento a 12,99 euro invece di 19,99. E ancora, tastiere (ottima la Corsair K55 RGB Pro XT da gaming a soli 49,99 invece di 79,99) e vari tappetini per il mouse che si aggirano intorno ai 19,99 euro con risparmi anche del 35-40 per cento.

Razer Viper mini on sale. Price = 4,000 PKR. 2 units available. Dm to buy 🙂 6 months warranty. pic.twitter.com/caZDSdpm77 — Game World (@GameWorldPk) November 3, 2021

8. Motoseghe e soffiatori, tutti i dispositivi per il giardinaggio

Motoseghe, pompe per le acque nere, soffiatori e decespugliatori. Per la cura del giardinaggio Amazon offre una serie di proposte per gli amanti del verde. Per quanto riguarda le prime, Greencut propone la sua GS620X con scoppio a benzina e motore due tempi da 66 centimetri cubici che eroga 3,8 cavalli. Ottima per stabilità e comfort di utilizzo, costa 89,99 euro invece dei canonici 119,99 con un risparmio del 25 per cento. Black + Decker invece propone il soffiatore GWC1820PC-QW a 67,99 euro invece di 99,90. Ideale per la pulizia degli spazi all’aperto, permette di eliminare foglie e detriti con il minor inquinamento acustico possibile. La tecnologia Power Command rimuove senza fatica anche i residui più pesanti, mentre il pulsante Power Boost attiva un’extra velocità per soffiaggio più forte.