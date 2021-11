Black Friday, le migliori offerte

Ci siamo, è l’ora degli sconti. Oggi inizia ufficialmente la settimana del Black Friday, atteso per il 26 novembre, e Amazon ha reso disponibile, come ogni anno, un’incredibile quantità di offerte. «Anche se è ancora presto per sentire Jingle Bells a ogni angolo, è già il momento per gioire con le nostre offerte fino al 50 per cento». Recita così l’email che il colosso americano dell’e-commerce ha inviato nella notte di oggi a tutti gli utenti registrati sulla piattaforma. Dagli smartphone alle tv, passando per i prodotti di fitness, i giocattoli e l’abbigliamento, c’è spazio per ogni esigenza. Ecco qualche idea su cosa acquistare nei prossimi sette giorni.

Black Friday, le 5 migliori offerte di Amazon per la settimana degli sconti

1. Echo Dot (terza generazione), l’assistente per ogni necessità

Fra le migliaia di offerte, non poteva mancare un prodotto realizzato e spedito da Amazon. Si tratta dell’Echo Dot di terza generazione, l’altoparlante intelligente con il supporto di Alexa. Da oggi disponibile al prezzo di 19,99 euro, è in grado di riprodurre la musica da ogni piattaforma online (Spotify, Apple Music, Amazon Music), rispondere a tutte le domande dell’utente, leggere le ultime news e dare le previsioni meteo. Interamente personalizzabile, si collega con ogni dispositivo smart della casa, permettendo così di regolare il termostato e accendere le luci senza l’uso delle mani.

2. Fire Stick, tv Smart a poco prezzo

Il mondo della tv sta procedendo a vele spiegate verso le piattaforme streaming. Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ stanno aumentando a dismisura visualizzazioni e contenuti, fregiandosi di film e serie tv senza pari. Se non volete acquistare una smart tv e avete un buon televisore ma privo di collegamento Internet, è il momento di convertirlo tramite l’uso delle Fire Stick. La migliore, disponibile al prezzo di 22,99 euro invece di 39,99, è la Fire Tv Stick di Amazon con supporto al comando vocale di Alexa. Ne esiste anche una versione Lite (al prezzo di 18,99 euro), ma non supporta i comandi per la televisione limitandosi alle sole piattaforme streaming.

3. Fitbit Versa 3, allenamento con supporto vocale

Sebbene l’inverno sia alle porte, è sempre un buon momento per una sessione di fitness. Il Black Friday rappresenta una ghiotta occasione per acquistare il Fitbit Versa 3, disponibile a 159,95 euro invece di 229,95 con un risparmio del 30 per cento. Il tracker per benessere e forma fisica offre numerose opzioni, tra cui indicatore Gps, rilevazione continua del battito cardiaco e supporto all’assistente vocale. Grazie a una longevità della batteria che supera i sei giorni prima di essere messo nuovamente sotto carica, Fitbit Versa 3 vanta anche un supporto a Spotify per la musica.

4. Abbigliamento, moda esclusiva per la nuova stagione

Il Black Friday di Amazon giunge in soccorso anche di tutti coloro che hanno bisogno di acquistare nuovi vestiti senza però spendere cifre esorbitanti. Maglie e pantaloni per donna, giacche e pullover da uomo e biancheria intima. Il colosso dell’e-commerce offre qualunque capo si possa immaginare a prezzi molto accessibili. Non mancano gli accessori invernali come guanti, sciarpe e cappelli per ripararsi dal freddo o gli occhiali da sole alla moda per le belle giornate.

5. Giocattoli, puzzle e carte per tutta la famiglia

Amazon strizza l’occhio al divertimento per tutta la famiglia con un vasto assortimento di giochi da tavolo, puzzle e giocattoli per tutte le età. Dall’assemblaggio di supercar da corsa o dei pianeti del sistema solare alle ricostruzioni in tre dimensioni dei grandi monumenti del passato. Non mancano le carte con i tradizionali Dixit (14,30 euro) ed Exploding Kittens (14,20) e le versioni di Asmodee ispirate ai grandi classici del cinema come Il signore degli anelli (62,90) e ai videogiochi, tra cui si segnala Bloodborne (71,99).