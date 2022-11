Black Friday 2022, le migliori offerte di Amazon del 25 novembre

L’ora degli sconti è finalmente arrivata. Oggi 25 novembre è il giorno del Black Friday, data delle offerte online per eccellenza. Sebbene già da una settimana Amazon, ma anche grandi catene di abbigliamento, telefonia e informatica, forniscano prodotti a prezzo ribassato, in tanti aspettano la data esatta con la speranza delle occasioni più ghiotte. Disponibili sconti fino al 70 per cento per aggiudicarsi lo smartphone dei desideri, ma anche una scorta di prodotti per la pelle, nuovi device intelligenti per la casa e molto altro ancora. Ecco una guida con le migliori offerte del Black Friday di Amazon, disponibili fino al Cyber Monday del 28 novembre.

Black Friday 2022, le migliori offerte disponibili su Amazon

Dagli Echo Dot ai Kindle e le Fire Stick, i migliori prodotti Amazon

Cosa c’è di meglio che comprare su Amazon un prodotto dello stesso colosso dell’e-commerce? Sul sito fino al 28 novembre sono in sconto numerosi device smart per la propria abitazione, dagli assistenti vocali Echo Dot di quinta generazione alle Fire Stick per il televisore. Per quanto riguarda quest’ultima, è disponibile la versione in 4K a 27.99 euro invece di 59.99 con il 58 per cento di sconto. Per rendere smart la propria casa è possibile acquistare il bundle Echo Dot di quinta generazione e le lampadine Phillips Hue White LED con Alexa a 49.99 euro invece di 104.98. Amazon presenta in offerta per il Black Friday anche gli e-reader Kindle tra cui il Paperwhite Signature Edition da 32 Gb con l’11 per cento di sconto (169.99 euro rispetto a 189.99).

Samsung, Google e Oppo, il meglio della telefonia al Black Friday

Il Black Friday offre grandi opportunità anche nel terreno della telefonia. Su Amazon sono disponibili sconti eccellenti per smartphone di varie aziende di prima fascia come Samsung e Google, oltre a Oppo e OnePlus. In offerta il Pixel 6A, che più volte Wired ha definito uno dei migliori sul mercato. Il prezzo è di 344,90 euro invece dei 459 originari. In offerta anche il OnePlus Nord 2T con memoria di archiviazione da 128 Gb e 8 Gb di Ram, al prezzo di 319 euro con il 22 per cento di sconto.

Oppo presenta per il Black Friday il suo Reno7 da 6.4 pollici con fotocamera da 64 Megapixel a 217.99 euro invece di 279.99. Per gli appassionati dei telefoni Samsung è disponibile su Amazon l’S22 5G con caricatore incluso con il 27 per cento di sconto: disponibile infatti a 679 euro invece di 929. In offerta il promettente Nothing Phone 1, fra le migliori uscite del 2022. La versione con 8 Gb di Ram e 128 di archiviazione costa in questi giorni 399 euro invece dei 499 iniziali con offerta del 20 per cento. C’è qualcosa anche per gli amanti di Apple. Per il Black Friday ci sono iPhone 13 Pro e Pro Max da 1 Tb rispettivamente a 1599 e 1699 euro.

Hardware e software, tante offerte anche per l’informatica

Restando nell’hi-tech, il Black Friday offre diverse occasioni anche per l’informatica. In termini di hardware, è possibile acquistare l’HP 15s-eq2009sl con processore AMD Ryzen 7 al 12 per cento di sconto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, vanta scheda grafica AMD Radeon, 512 Gb di memoria fisica e 8 Gb di Ram. Il prezzo è di 499 euro invece degli originali 569. Ottima la proposta di Acer, che su Amazon offre l’Aspire 5 da 15.6 pollici da 529 euro invece degli iniziali 799, con sconto del 34 per cento. Processore, scheda grafica e memorie identiche alla proposta sopracitata di HP. Due le offerte da gaming da sfruttare. Per il Black Friday il Predator Triton 300 SE con Intel Core i7 e 16 Gb di Ram è disponibile a 1079 euro invece di 1499, mentre l’MSI Pulse GL76 da 1 Tb costa 1399 euro, il 30 per cento in meno.

Opzioni interessanti anche per quanto riguarda modem e router. Fra i più venduti su Amazon c’è l’AVM Fritz!Box 7590, adatto per connessioni ADSL e VDSL fino a 300 Mbit/s, disponibile per 203 euro. Ottimo anche il Tp-Link Archer, router 4G+ a 99 euro invece dei canonici 149.99. Per chi vuole approfittare del Black Friday per un software, Amazon offre il 365 Family di Microsoft per sei persone a 49.99 euro per 12 mesi. Interessante anche l’offerta di Adobe con il Creative Cloud Photography (Lightroom e Photoshop) a 89 euro per 12 mesi.

Il Black Friday per il fitness, dai Fitbit agli attrezzi da allenamento

Passando al fitness, Amazon offre un’ottima scelta sui FitBit, azienda leader per i tracciatori di attività durante le sessioni di allenamento. Oggi di proprietà di Google, hanno dato vita a numerosi dispositivi eccellenti per qualità e prezzo. Due fattori che con il Black Friday migliorano sensibilmente. Basta infatti soffermarsi sul FitBit Charge 5 al 39 per cento di sconto (109 euro invece di 179.95). Con un’autonomia di sette giorni, è water resistant e misura battito cardiaco, qualità del sonno e temperatura del corpo. In più, incluso nel prezzo c’è un abbonamento premium di sei mesi. Spazio poi anche a diversi attrezzi ginnici, dai tappetini Amazon Basics per yoga (22.49 euro) alle fasce elastiche di resistenza (8.96 euro invece di 14.24).

Il meglio del Fai da te per professionisti e hobbisti

Amazon ospita anche diverse offerte per gli amanti del fai da te. Con sconti superiori al 40 per cento si possono acquistare prodotti e attrezzi più o meno professionali a seconda del proprio impiego. Numerosi i set di chiavi a tubo o a cricchetto in comode valigette. Si va dai 130 pezzi del Mannesmann M29166 (22.09 euro con sconto del 18 per cento) alle 109 punte per trapano del Black & Decker (19 euro invece di 27.65). Disponibile anche una smerigliatrice angolare 710W a 27 euro con sconto del 32 per cento, oltre a livelle laser, strumenti di misurazione delle lunghezze e cassettiere. Bosch Professional sconta invece seghe circolari, trapani, distanziometri e martelli perforatori. Senza tralasciare i prodotti per il bagno, giardinaggio e attrezzi per elettricisti.