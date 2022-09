Da Black Adam a Sergio Leone, 10 film in streaming e al cinema da vedere a ottobre

Tanto cinema, ma anche streaming. Tra i migliori film in arrivo a ottobre ci sono alcuni dei progetti più attesi dell’anno. Spiccano Halloween Ends, ultimo capitolo che segnerà la conclusione della saga horror, e un documentario su Sergio Leone. Senza dimenticare però Triangle of Sadness, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022. Doppia coppia nel mazzo con Clooney e Roberts in Ticket to Paradise e Castellitto e De Angelis in Rapiniamo il Duce. Ecco una guida con trama e cast di 10 film da vedere.

I migliori 10 film di ottobre fra cinema e piattaforme streaming

1. Ticket to Paradise, Clooney fa coppia con Julia Roberts

Il primo consiglio del mese di ottobre è Ticket to Paradise, in arrivo nelle sale italiane giovedì 6. Protagonisti del film di Ol Parker (Mamma Mia! Ci risiamo) sono i premi Oscar George Clooney e Julia Roberts nei panni di due ex che si ritrovano improvvisamente sul fronte comune. Quando la loro unica figlia annuncia le nozze con un giovane balinese, la coppia pur divisa su tutto concorda su una sola decisione: impedire l’unione per risparmiare alla loro bambina sofferenze e delusioni. Curiosità: nel film, è presente un bacio fra i due attori protagonisti. Roberts ha dichiarato che sono serviti 79 ciak prima della perfetta riuscita.

2. Gli orsi non esistono, il nuovo film dell’iraniano Panahi

Sempre il 6 ottobre, spostandosi di sala, sarà possibile vedere Gli orsi non esistono. Si tratta dell’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi, attualmente in prigione per aver girato una pellicola indigesta al regime che controlla il suo paese. Vincitore del premio speciale della giuria a Venezia 79, il film racconta la storia di chi vorrebbe fuggire dall’Iran e chi invece combatte per le piazze di Teheran per i propri diritti. Protagonista è infatti una coppia in cerca di passaporti falsi per scappare dal Paese e vivere il proprio amore. Gli orsi non esistono racconta una realtà difficile, resa ben più attuale dalle proteste dopo l’uccisione di Mahsa Amini.

3. Halloween Ends, l’ultima battaglia contro l’orrore

Il 13 ottobre non sarà un venerdì, ma un giovedì, tuttavia segnerà il ritorno della paura e dell’orrore. In sala infatti sbarcherà Halloween Ends, ultimo capitolo di uno dei franchise horror più celebri. Jamie Lee Curtis sarà ancora una volta Laurie Strode, da 45 anni in lotta contro il serial killer Michael Myers. La narrazione riprenderà quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, con la protagonista intenta a scrivere un libro di memorie con la nipote Allyson (Andi Matichak). Il male però è sempre pronto a tornare.

4. L’accademia del bene e del male, uno dei film più attesi dell’anno

Non solo cinema, ma anche streaming. Il 19 ottobre Netflix rilascerà per l’Italia L’accademia del bene e del male, adattamento dell’omonimo romanzo fantasy di Soman Chainani. Per la regia di Paul Fieg, già dietro la macchina da presa di Ghostbusters, racconta la storia di alcuni giovani studenti di una scuola di magia. Qui, sotto la guida del preside (Lawrence Fishburne), i bambini imparano a diventare gli eroi o i cattivi delle fiabe secondo assegnazioni arbitrarie degli insegnanti. Solo un bacio di vero amore può sovvertire le regole una volta per tutte. Nel cast anche Charlize Theron, Michelle Yeoh e Kerry Washington. Per Time ed Empire è uno dei film più attesi del 2022.

5. Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, Tarantino nel doc di Zippel

Francesco Zippel dirige invece Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, al cinema dal 20 ottobre. Il documentario, chiaro omaggio al maestro del cinema italiano, ne racconta la vita e la carriera dalla genesi. Spazio per i film più memorabili tra cui le Trilogie del Dollaro e del Tempo, e alle influenze contemporanee. Il progetto vanta il contributo di attori e registi di fama internazionale, ognuno dei quali legato a Leone. Ecco che allora parleranno Quentin Tarantino, da sempre estimatore del regista, ma anche Martin Scorsese, Steven Spielberg e Giuseppe Tornatore. E ancora, parola a Jennifer Connelly, che esordì nel cult C’era una volta in America al fianco di Robert De Niro, anch’egli nel documentario.

6. Black Adam, a ottobre il cinecomic con The Rock

Cambiando totalmente registro, il 20 ottobre arriverà in sala anche Black Adam, atteso cinecomic della DC con Dwayne Johnson. L’ex stelle della Wwe veste i panni di un uomo che, nell’Antico Egitto, ottiene poteri sovrumani grazie all’aiuto di uno stregone. Dopo 5 mila anni di schiavitù, torna in vita per vendicarsi di tutti coloro che gli hanno fatto del male, seguendo un personale codice di condotta e ideale di giustizia. Oltre a The Rock, nel cast figurano Pierce Brosnan e Sarah Shahi, la Sameen Shaw di Person of Interest.

7. Rapiniamo il Duce, commedia Netflix con Castellitto e De Angelis

Nuovo balzo sulle piattaforme streaming il 26 ottobre, quando approderà su Netflix uno dei progetti italiani più interessanti del 2022. Pietro Castellitto e Matilda De Angelis saranno infatti protagonisti di Rapiniamo il Duce, commedia di Renato de Maria (Distretto di Polizia). La trama si svolge a Milano nel 1945, quando la Seconda guerra mondiale è ormai agli sgoccioli. Qui Isola vive con la fidanzata Yvonne, gestendo il mercato nero di una città ormai allo sbando. Un giorno, i due intercettano una comunicazione secondo cui Mussolini avrebbe nascosto il suo tesoro proprio nel capoluogo lombardo in attesa di fuggire per la Svizzera. Si decide quindi di realizzare il più grande colpo della storia italiana, rapinare il Duce.

8. Amsterdam, cast stellare con Bale, De Niro e Robbie

Tre amici al centro di un enorme complotto americano. Questa la trama di Amsterdam, nuovo film di David O. Russell, tre volte premio Oscar come miglior regista, in uscita il prossimo 27 ottobre. La trama racconta le vicende di un medico, un’infermiera e un avvocato, testimoni di un omicidio di cui finiscono per divenire i primi sospettati. Mentre cercano di dimostrare la loro innocenza, scoprono di essere finiti al centro di una storia molto più grande di loro. Nel cast stellare ci sono Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Rami Malek, Anya Taylor-Joy e Robert De Niro. Presente anche Chris Rock, vittima dell’ormai celebre schiaffo di Will Smith agli Oscar.

9. Triangle of Sadness, a ottobre la Palma d’oro 2022 a Cannes

Il 27 ottobre sarà invece il turno di uno dei film più attesi dell’anno. Stiamo parlando di Triangle of Sadness, ultimo lavoro del regista svedese Ruben Östlund vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. La trama ruota attorno a due modelli e influencer, che nonostante la giovane età pensano già al ritiro dalle scene. Un giorno i due vengono invitati ad una crociera sul Mediterraneo, cui possono partecipare gratis in cambio di annunci social. La navigazione procede tranquilla fin quando un improvviso naufragio non scatena il caos e sovverte del tutto l’equilibrio di potere. Nel cast Harris Dickinson, Woody Harrelson e Charlbi Dean, morta a soli 32 anni per un’improvvisa malattia lo scorso 31 agosto.

10. Dampyr, l’adattamento dell’omonimo fumetto italiano

Il 28 ottobre sarà infine il turno di Dampyr, adattamento dell’omonimo fumetto italiano di Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Per la regia di Riccardo Chemello, si ambienta durante la guerra nei Balcani degli Anni 90 e racconta la storia di Harlan Draka. Truffatore professionista, sostiene di essere un dampyr, un ibrido metà umano e metà vampiro. L’uomo si guadagna da vivere salvando villaggi da creature che inventa di sana pianta e riesce a sconfiggere grazie a fantomatiche abilità soprannaturali. Un giorno però scopre che i mostri esistono davvero e che lui è realmente ciò che per anni ha solo millantato di essere. Girato in lingua inglese con un budget di 15 milioni di euro, ha come protagonisti Wade Briggs e Stuart Martin.