Bitcoin sotto i 20 mila dollari: al minimo dal 2020

Continua il calo delle criptovalute sul mercato: il Bitcoin è sceso sotto i 20 mila dollari per la prima volta dal 2020. In particolare, secondo i dati di CoinMarketCap, il BTC si scambia per singolo token ad appena 18,979 dollari, con un calo giornaliero superiore al 10 per cento e settimanale del 35 per cento. «I crescenti timori di recessione stanno paralizzando l’appetito per gli asset rischiosi e questo ha fatto sì che i trader di criptovalute rimangano cauti sull’acquisto di Bitcoin a questi minimi», aveva dichiarato in una nota del 16 giugno Edoardo Moia, analista di mercato senior di Oanda. L’aumento dei tassi ha inciso sugli asset più rischiosi come le criptovalute, contribuendo a una caduta di circa il 70 per cento del Bitcoin dal suo massimo storico di novembre 2021. In generale non si vedevano valori così bassi da dicembre 2020. Attualmente la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è a circa 367 miliardi di dollari.

Criptovalute, giù anche Ethereum

Scende anche Ethereum, che resiste alla fatidica soglia dei 1000 dollari: attualmente si scambia a 990 dollari, con un calo del 10 per cento giornaliero e 40 per cento settimanale. Nel caso della criptovaluta di Vitalik Buterin, il Market Cap è a oltre 121 miliardi. E il valore unitario di scambio è molto vicino alle performance degli inizi del 2021.

Il valore di scambio delle altre criptovalute

Per quanto riguarda altre criptovalute, Binance Coin ha un valore di scambio di 200 dollari, con un calo sovrapponibile a quello di Ethereum:- 8,73 per cento giornaliero e – 30,57 per cento settimanale, con una capitalizzazione per la terza moneta virtuale di oltre 32 miliardi. Giù anche la criptovaluta di Cardano, ADA: si scambia attualmente a 0,45 dollari con un calo dell’8,87 per cento giornaliero e 24,54 per cento settimanale. XRP, criptovaluta di Ripple, registra la perdita maggiore nella 24 ore: – 9,50 per cento, con un calo del 21,20 per cento su base settimanale. Chiude SOL a 28,31 dollari e una perdita nelle 24 ore del 10,78 per cento, settimanale del 24,66 per cento.