Per acquistare le criptovalute basterà semplicemente un’app. La celebre piattaforma digitale Gemini, in un comunicato stampa reso noto da Design Taxi, ha annunciato la partnership con Google e Apple Pay. Il procedimento dovrebbe essere semplice: basterà inserire i dati della propria carta di credito su una delle due applicazioni e, da lì, individuare la tipologia di criptovaluta da comprare. Qualche minuto e il gioco è fatto.

This new feature allows users to purchase from over 30 cryptocurrencies https://t.co/2JOV4HioqX — TAXI (@designtaxi) May 4, 2021

Il servizio, disponibile in più di 50 Paesi, consentirà di scegliere tra trenta tipologie differenti di moneta, inclusi Bitcoin, Ether e Litecoin, e metterà a disposizione il denaro esattamente un’ora dopo l’acquisto. “Affiancarsi a Apple Pay e Google Pay ha consolidato la missione di avvicinare sempre più l’utente al mondo della cryptocurrency“, ha spiegato la Gemini. “È esaltante poter sempre trovare un modo diverso per esplorare e conoscere meglio questa esaltante frontiera di business“.

L’intuizione di estendersi alla dimensione mobile è soltanto un tassello in un percorso molto più ampio, di cui fa parte l’accordo firmato con Mastercard per l’emissione della prima crypto rewards credit card al mondo. Si tratta di una carta di credito che consente di pagare in moneta digitale, ottenere premi e ricompense, come una tessera fedeltà.