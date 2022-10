Birds aren’t real: in 2mila per la protesta del finto complotto contro gli uccelli

Un complotto per lottare contro… i complotti e i complottisti. Sabato scorso quasi duemila persone si sono radunate a Washington Square, al centro di Manhattan, per convogliare in una manifestazione surreale, che riprende il titolo del loro stesso movimento. Si chiama Birds aren’t real, che significa testualmente Gli uccelli non sono reali. Alla base della protesta ci sarebbe una teoria secondo cui «gli uccelli non esistono più, sostituiti da droni». Si tratta di una trovata sarcastica e ironica per puntare l’indice contro quei complotti tanto assurdo da valicare il confine tra realtà e finzione.

La protesta Birds aren’t real: «Combattiamo la follia con la follia»

New York si è così animata di un gran numero di persone, circa duemila, che con tanto di cartelli e cori hanno protestato contro una realtà che in realtà è priva di uccelli. Tra i tanti striscioni si legge anche che «i piccioni mentono», teorie cospirazioniste sul simbolo americano dell’aquila e inviti ad «aprire gli occhi». Il senso è combattere con l’ironia quella che definiscono una perdita di confine, tra ciò che è vero e ciò che è fuori dalla realtà. Lo spiega Peter McIndoe, lo studente di Memphis che ha creato il movimento nel 2017, a 19 anni: «Combattiamo la follia con la follia».

Tutto nasce da uno scherzo nel 2017

La storia del movimento Birds aren’t real ha dell’incredibile. All’indomani dell’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, il 20 gennaio del 2017, ci furono due manifestazione, quella dei pro e quella dei contro. Tra i sostenitori, McIndoe ha visto sfilare anche molti con cartelli ricchi di teorie secondo cui Barack Obama e Hilary Clinton stupravano e mangiavano i bambini. Lui, allora, esordì con il suo: «Gli uccelli non esistono». Dopo aver visto che c’era su internet qualcuno che gli credeva, ha rincarato la dose: «Gli uccelli sono stati sterminati dalla Cia nel 2001 e sostituiti da droni per controllarci meglio». Lo studente ha continuato ad alzare il tiro tentando di far capire così che si trattava di cose troppo assurde per essere vere, ma la gente ha continuato a credergli.

La contro-protesta a New York

La manifestazione di Birds aren’t real è stata un successo perché costruita in maniera perfetta e fedele alle reali proteste. Mentre i duemila sfilavano al centro di New York, su Twitter, Instagram e TikTok fioccavano i contenuti a favore della finta protesta. Ma il colpo di scena è stato servito all’arrivo in piazza, con una falsa contro-protesta organizzata per alzare il livello. I finti manifestanti urlavano che «gli uccelli sono veri».