Bimbo di 6 anni grave a bordo strada: confessa il compagno della nonna

Una rivelazione shock per quanto riguarda il caso del bimbo di 6 anni in ospedale a Ventimiglia. Il nonno acquisito ha confessato di aver aggredito il bimbo e di avergli provocato la sua attuale grave condizione. L’uomo è accusato di lesioni gravi mentre è indagata anche la nonna del bimbo.

L’aggressione del nonno acquisito al bimbo di 6 anni

È una confessione scioccante quella del compagno della nonna del bimbo di 6 anni investito da un’auto pirata, come inizialmente si era creduto, ma picchiato brutalmente dal nonno acquisito. Il bambino è stato trovato in condizioni critiche a Ventimiglia. Ora il bimbo si trova in coma farmacologico all’ospedale Gaslini di Genova. La confessione è stata spontanea, l’uomo ieri si è presentato in commissariato, accompagnato dal proprio avvocato.

Stando alle prime informazioni il settantenne nonno acquisito avrebbe avuto una reazione furiosa per l’eccessiva vivacità del ragazzino: «Stavo spostando dei mobili, mi disturbava». La nonna ha raccontato di aver preparato un piatto per Ryan e per il suo fratellino che ha 5 anni. E che lo avesse chiamato più volte: «È pronto tesoro, vieni a mangiare». In quel preciso momento il nonno acquisito avrebbe detto «vado a cercarlo io», con un bastone delle tende in mano, ovvero l’arma usata per picchiarlo.

Le condizioni del piccolo e le parole del padre

Ora il piccolo è ancora in pericolo di vita, ricoverato in Rianimazione al Gaslini di Genova, dove lo sorveglia e sostiene il papà Simone, piccolo commerciante di Ventimiglia. Il bimbo ha riportato frattura a otto vertebre e a un braccio, la perforazione di un polmone e lesioni alla milza.

Il papà di Ryan è completamente sconvolto per l’accaduto: «Non riesco a darmi pace. Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di venirmi a dirmi in ospedale `forza´! Devi marcire lentamente», ha scritto tramite un post sui social. Il padre del bimbo di 6 anni ha poi aggiunto: «Dove hai trovato il coraggio di commettere un gesto simile, se questa è la verità! Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità».