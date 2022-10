Bimbo ucciso a Cardito: Appello conferma ergastolo per madre e patrigno

Per la morte di Giuseppe Dorice, il bimbo di 7 anni ucciso di botte a Cardito, l’Appello ha confermato l’ergastolo per madre e patrigno. L’uomo aveva anche tentato l’omicidio della sorellina del piccolo Giuseppe, massacrata insieme a Giuseppe la stessa mattina, il 27 gennaio 2019. La mamma non ha cercato di fermare le violenze e si è attardata nel chiamare i soccorsi, ma tanta era stata la ferocia che sarebbe stato inutile.

Bimbo ucciso a Cardito: ergastolo per madre e patrigno

Ergastolo per Toni Essobti Badre e Valentina Casa, colpevoli di aver ucciso a Cardito Giuseppe Dorice, il loro bimbo di 7 anni. Il 27 gennaio del 2019 il compagno della donna, nonché patrigno del piccolo Giuseppe, lo ha massacrato di botte. Lo ha colpito violentemente con schiaffi e pugni, poi anche con un bastone, fino a provocare delle gravissimi lesioni al cervello del bambino. La madre di lui, che ha assistito all’evento senza opporsi, si è anche attardata ad allertare i soccorsi.

Il piccolo Giuseppe prima è entrato in coma e poi è deceduto. Secondo il medico legale che ha eseguito l’autopsia il danno era così grave che il bimbo non avrebbe potuto sopravvivere nemmeno se fosse stato soccorso immediatamente. In seguito l’uomo ha scagliato la sua furia anche sulla sorellina di Giuseppe. Dopo le violente percosse è rimasta ricoverata in ospedale per tanto tempo.

Dopo la condanna al carcere a vita in primo grado, la II Sezione, presieduta da Alfonso Barbarano, ha confermato l’ergastolo per Essobti. Come richiesto lo scorso 10 giugno dal sostituto procuratore di Napoli Anna Grillo al termine della requisitoria, l’ergastolo è arrivato anche per Valentina Casa, che in primo grado era invece stata condannata a sei anni di carcere. A determinare l’aggravamento della misura detentiva per la donna è stato il suo comportamento assunto nella circostanza dell’omicidio del figlio.