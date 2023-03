Pescara, bimbo di 4 anni morto travolto da un trattore

Un bimbo di 4 anni a Montesilvano, in provincia di Pescara è stato travolto dal padre mentre era alla guida di un trattore.

La dinamica dell’incidente di Pescara

La tragedia della morte del bimbo è avvenuta in campagna, vicino all’abitazione della nonna del bambino e della sua famiglia. Sembra che il bambino si trovasse sulla bici quando è stato travolto dal padre, che poi ha cercato in tutti i modi possibili di soccorrerlo. Sul posto è stata chiamata al lavoro la Scientifica della Questura per i rilievi. Il bambino, stando alle testimonianze di alcuni vicini, già in mattinata era stato visto in giardino a giocare con la bici. La famiglia del bimbo di 4 anni vive a Montesilvano, in provincia di Pescara. Il papà del piccolo, in stato di shock, è stato accompagnato in ospedale dal 118.

Le reazioni a questa tragedia

Il consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli, che è amico della famiglia Mastrogirolamo ha voluto commentare la tragedia: «Sono sconvolto, addolorato e senza parole per quello che è successo questo pomeriggio con il terribile incidente che ha portato alla tragica morte di Luca. Un angelo di quattro anni che è volato prematuramente in cielo in un giorno che non potremo mai dimenticare. Del papà di Luca, Enio sono amico da trent’anni. Da sempre lui e la sua famiglia sono miei elettori. Siamo stati vicini di casa per anni prima che loro si trasferissero a Montesilvano. Conosco Enio e conoscevo il piccolo Luca, un bimbo vivace e simpaticissimo. Un tragico e terribile incidente gli ha tolto il sorriso per sempre». Il consigliere ha anche continuato: «Tragedie come quella accaduta questo pomeriggio nella nostra città non si possono accettare. Il dolore è troppo grande. Inaccettabile. Enio Mastrogirolamo, papà premuroso e affettuoso insieme alla compagna, aveva aspettato tanti anni per poter coronare il sogno di diventare padre. Un sogno che si è infranto tragicamente oggi in un incidente che ora la magistratura dovrà chiarire. In un giorno tragico come questo non posso che manifestare la mia vicinanza alla famiglia Mastrogirolamo per un dolore che però è troppo grande. Oggi possiamo solo pregare per Luca e la sua famiglia».