Bimbo morto a Sharm el Sheik, possibile rogatoria in Egitto

I pm di Palermo potrebbero decidere di percorrere la strada della rogatoria internazionale per ampliare le indagini sulla morte del piccolo Andrea Mirabile. Il bambino di sei anni è morto lo scorso 2 luglio a Sharm el Sheikh. A distanza di oltre venti giorni, non si conoscono del tutto le cause che lo hanno portato al decesso. Ora la Procura potrebbe volare in Egitto, per interrogare i dipendenti del resort in cui alloggiava la famiglia. Oltre al piccolo Andrea, deceduto in Egitto, anche il padre Antonio ha sviluppato sintomi gravissimi con danni nefrologici e problemi cardiaci, sopravvivendo dopo giorni di ricovero.

Morte di Andrea Mirabile: cause ancora da chiarire

A coordinare le indagini sono il pm Vittorio Coppola e l’aggiunto Ennio Petrigni. Inizialmente si era pensato a un’intossicazione alimentare, ma sono emersi alcuni dubbi. Per questo la Procura ha poi interrogato la madre e il padre di Andrea, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile. Si fa strada l’ipotesi di un’intossicazione da contatto o ambientale, oltre a quella alimentare, che abbia causato la malattia di tutti e tre i membri della famiglia. Soltanto la madre, però, ha sviluppato sintomi lievi ed è guarita in pochi giorni. I genitori di Andrea hanno specificato di aver ingerito cibo soltanto all’interno della struttura, ma nel resort nessun altro ospite ha avuto alcun sintomo simile.

I pm dispongono la seconda autopsia

Mentre i pm di Palermo tentano di capire se sia il caso di interrogare anche i membri del resort, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Andrea. Sarà la seconda, ma la prima in Italia. La Procura vuole inoltre acquisire le cartelle cliniche rilasciate dal Policlinico di Palermo al padre, ricoverato anche in Italia al ritorno. Il caso, però, rischia di complicarsi a causa dell’articolo 10 del codice penale, con la vicenda che potrebbe ricadere nella giurisdizione egiziana. Se fosse così, all’Italia non resterebbe altro se non indagare a carico di ignoti, ma dovrebbe trasmettere il fascicolo ai colleghi egiziani.