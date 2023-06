Bimbo di 3 anni morto in ospedale a Verona: era caduto in piscina

Un bimbo tedesco di tre anni è morto dopo essere caduto in piscina. Si trovava con la famiglia a Lazise sul lago di Garda quando è stato portato d’urgenza in Ospedale a Verona.

Bimbo morto a Verona dopo essere caduto in piscina

Secondo le prime ricostruzioni, nella giornata di martedì 13 giugno il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Si trovavano in una casa di proprietà della famiglia all’interno del complesso residenziale Costa del sole a Pacengo, una frazione di Lazise quando sono si sono verificati i fatti. Il bambino sarebbe caduto nella piscina restando a lungo sott’acqua. Mamma e papà, in quel momento, probabilmente erano stati distratti dalla figlia di quattro mesi anch’ella lì con loro. Quando se ne sono accorti, hanno recuperato il figlio e hanno tentato di rianimarlo, con l’aiuto di altri residenti e dei gestori di un vicino agriturismo, ma il piccolo era già in arresto cardiaco.

La famiglia ha lanciato subito l’allarme e i soccorsi arrivati sul posto hanno effettuato le manovre di rianimazione per poi trasferire d’urgenza il bimbo in elicottero all’Ospedale Borgo Trento di Verona. Qui, purtroppo, è sopraggiunto il decesso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Lazise. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il papà fosse su una sdraio con in braccio la figlia di 4 mesi e che la mamma fosse entrata un attimo in casa. Non si sa se il figlio si sia buttato in acqua o sia accidentalmente caduto.

Caso analogo a None (Torino)

Proprio nella stessa giornata un altro bambino di due anni, a None (Torino), è deceduto per gli stessi motivi. Due giorni prima era infatti caduto nella piscina della sua casa ed era stato trasferito all‘Ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è morto ieri.