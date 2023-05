Nichelino, morto un bimbo di sei mesi: è rimasto incastrato tra il comodino e il letto

Dolorosa e tragica: la morte del bimbo di appena sei mesi, trovato morto dalla madre, in un appartamento di Nichelino, ha scosso l’intera comunità. Il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale dove dormiva insieme alla madre. Secondo le ricostruzioni, il piccolo è finito tra il bordo del mobile e la parete della camera, incastrandosi e morendo soffocato. La donna, svegliatasi improvvisamente intorno alle 5 perché non sentiva il bimbo piangere o muoversi come faceva di solito, si è trovata davanti il neonato senza vita.

Inutili i soccorsi per il bimbo morto a Nichelino

La donna ha chiesto subito e disperatamente aiuto: immediato l’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa, ma qualunque tentativo di salvare il neonato è stato vano. Il piccolo era il secondogenito per la coppia trentenne. I carabinieri sono intanto intervenuti per accertare la dinamica dei fatti: gli investigatori non hanno raccolto alcun elemento che potesse far pensare ad altre ipotesi. Sul corpo del bimbo infatti non vi era nulla di contradditorio con la ricostruzione fatta dai genitori.

Neonato morto a Nichelino: disposta l’autopsia

Entro questa settimana, verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bimbo di 6 mesi di Nichelino. Sono stati infatti nominati i consulenti che seguiranno l’esame. Attualmente, il corpicino del piccolo resta in camera mortuaria a disposizione delle autorità. Per quanto si stia sempre di più delineando come una tragica fatalità, le procedure tecnico-legali in questi casi sono previste come atti dovuti.