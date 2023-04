Bimbo di 6 anni morso da una vipera: portato al Centro antiveleni a Verona

A Trento, precisamente a Cles, un bimbo di 6 anni è stato morso da una vipera. Il piccolo è stato subito portato al Centro antiveleni di Verona e lì ha ricevuto tutte le cure necessarie per riprendersi e scongiurare il pericolo.

Il bimbo di 6 anni morso da una vipera a Trento

Un bimbo di 6 anni si trovava a Cles, in provincia di Trento, con la famiglia ed è stato morso da una vipera. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo si trovava con i genitori quando ha infilato la mano in un cespuglio per raccogliere un fiore venendo poi morso dall’animale che si trovava proprio lì. Dopo pochi minuti il piccolo ha avvertito i primi sintomi con gonfiore e dolori. Subito il bambino è stato soccorso e poi è stato portato al Centro antiveleni di Verona che ha pertinenza territoriale sul Triveneto e sulla provincia di Brescia. Lì il piccolo è stato curato e la terapia ha avuto successo. Secondo i medici, potrebbe lasciare l’ospedale dove è stato ricoverato nelle prossime ore.

Le parole del direttore del Centro antiveleni di Verona

Il direttore del Centro antiveleni di Verona, Giorgio Ricci, ha parlato del caso del bimbo morso da una vipera al sito ildolomiti.it. Al riguardo, il direttore ha dichiarato: «È il primo morso di vipera della stagione, in anticipo rispetto al solito. Speriamo sia un caso isolato finito bene e non l’indicatore di una stagione emergenziale in cui ci sarà bisogno di parecchie dosi di siero». Il direttore ha poi continuato dicendo: «Siccome si tratta di un bambino è stato necessario il ricovero per l’osservazione perché, a volte, il siero può dare reazioni e anche perché l’edema alla mano era importante. La somministrazione dei frammenti anticorpali antivipera è andata bene e adesso prosegue il controllo». Infine, dal Centro antiveleni hanno comunicato che ci sono dalle 4 alle 6 ore di tempo per intervenire in caso di morso di vipera.