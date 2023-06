Bimbo in fin di vita, l’appello: «Venite vestiti da supereroi, è il suo ultimo desiderio»

Manuele, nome di finzione, è un bimbo di sette anni malato di tumore ai polmoni e ricoverato all’Ospedale di Torino. Il suo ultimo desiderio prima di morire è quello di vedere i suoi supereroi.

L’appello dei genitori di Manuele, bimbo in fin di vita

I genitori del piccolo vogliono che il figlio sia felice un’ultima volta prima di morire e per questo hanno invitato chiunque, sia piccoli che adulti, a presentarsi alle 10 di mattina di venerdì 2 giugno sul piazzale davanti all’Ospedale Regina Margherita con vestiti da supereroi.

I genitori hanno anche già contattato una ditta che organizza feste per bambini con i personaggi dai poteri speciali e la Vertical ha accettato di andare all’Ospedale Regina Margherita senza voler essere pagata. Per l’occasione sotto le finestre del reparto ci saranno quindi i supereroi tanto amati da lui ma anche regali per tutti i bimbi ricoverati nell’ospedale.

Un’amica dei genitori, che li sta aiutando con l’organizzazione della festa, ha dichiarato: «La direzione sanitaria, dopo aver consultato tutti i medici, alla fine ci ha dato l’autorizzazione. Non era semplice. Sposteranno Manuele dal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo per consentirgli di affacciarsi alla finestra e seguire le acrobazie dei personaggi».

La scoperta della malattia

Un anno fa il piccolo era arrivato con i genitori al pronto soccorso dell’ospedale infantile perché fatica a respirare e aveva la febbre molto alta. I genitori pensavano si trattasse di un brutto caso di Covid, invece gli esami avevano rivelato che la malattia era un’altra e molto più grave.

L’amica di famiglia ha dichiarato: «Non sappiamo se Manuele potrà festeggiare il suo prossimo compleanno e questo è il regalo per lui. Siamo sconvolti. Purtroppo non possiamo fare nulla e questo ritrovo di bimbi e di Supereroi è ciò che pensiamo possa renderlo felice».