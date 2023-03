Bimbo di tre anni precipita dal balcone, ricoverato al Gemelli: è grave

Un quartiere alla periferia est della capitale è stato svegliato da un dramma sfiorato: attorno alle 6 di questa mattina, dal secondo piano di un palazzo in via dei Fiori a Roma, per i residenti l’inizio della giornata è stato squarciato dalle urla strazianti di una madre. I vicini e le persone che si trovavano nella zona hanno subito capito che doveva trattarsi di qualcosa di grave: «Abbiamo sentito la madre gridare dalla finestra», ha detto uno dei condomini delle palazzine che si affacciano sul cortile in cui un bimbo di 3 anni è precipitato.

Bimbo di 3 anni precipita dal balcone

Il piccolo, di soli 3 anni, è stato soccorso immediatamente dai presenti che hanno chiamato il 118. Subito dopo l’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato con un eliambulanza in ospedale in codice rosso, con un grave trauma cranico. Il bambino si trova ora ricoverato in terapia intensiva nel reparto pediatrico del Gemelli di Roma, ancora in coma farmacologico secondo quanto riportato da alcune testate locali. La prognosi è riservata. Al momento dell’incidente, il bambino non si trovava a casa da solo, con lui erano presenti sia i genitori che i due fratellini.

Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire le dinamiche della caduta e capire se il bimbo sia scivolato dopo aver tentato di arrampicarsi alla ringhiera approfittando di un attimo di distrazione o se vi siano altre valutazioni da tenere presenti. Tra le persone sentite vi è anche il nonno, che sarebbe rimasto nel cortile e che avrebbe riferito che il nipotino «sta bene, ha una ferita alla testa». I genitori sono stati ascoltati dagli agenti del V distretto Prenestino di polizia.