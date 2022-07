Bimbo di due anni annegato a Santa Severa: si indaga sull’accaduto

Ha sconvolto tutti il caso del piccolo Francesco, il bimbo di due anni morto annegato in spiaggia a Santa Severa. Mentre gli inquirenti raccolgono elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i gestori del lido presso cui si è consumata la tragedia non si capacitano di quanto successo.

Bimbo annegato a Santa Severa

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe incamminato in acqua partendo dall’ombrellone mentre la sorella di quattro anni giocava con la sabbia. A riva avrebbe poi perso l’equilibrio cadendo con la faccia in avanti, con l’acqua marina che sarebbe entrata subito nel suo piccolo corpo. A dare l’allarme sarebbe stata donna, amica della famiglia della vittima, alla quale quest’ultima era stato affidata dai genitori che in quel momento non si trovavano a Santa Severa. Non si esclude che possa essersi distratta e aver perso di vista il bambino.

I medici del 118, accorsi all’altezza del lungomare, hanno provato a rianimarlo ma i tentativi si sono rivelati vani e gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gli investigatori sarebbero al lavoro anche per determinare le misure di sicurezza adottate dallo stabilimento balneare e sull’assistenza ai bagnanti in quel tratto di mare.

Bimbo annegato a Santa Severa: parlano i gestori dello stabilimento

Il bagnino della spiaggia, sconvolto per l’accaduto, ha ammesso di aver “sempre davanti quella faccetta“. Interrogato dai Carabinieri e in riva al mare, a pochi metri dal luogo dove si è consumata la tragedia, non fa che ripensare a Francesco. Anche il titolare, Andrea Bianchi, fa fatica a tenersi in piedi: “Non ce la faccio, scusi ma non ce la faccio proprio“. Essendo in lacrime, è stato accompagnato a casa dai suoi collaboratori che si sono così espresso: “Cercate di capirlo, è stato lui a trovare quel bambino e a tirarlo fuori dall’acqua“.