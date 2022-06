Bimbo caduto a Modena, la baby sitter confessa: “Sono stata io a lanciarlo dalla finestra”

Alla fine ha confessato. Arrestata per tentato omicidio nell’ambito del caso del bimbo caduto dalla finestra in provincia di Modena, la baby sitter Monica Santi ha ammesso di essere stata lei a lanciare il piccolo. Un gesto che ha definito non premeditato e causato da “un malore che improvvisamente mi ha colpita”.

Bimbo caduto a Modena: la baby sitter confessa

Queste le sue parole pronunciate durante l’interrogatorio davanti al GIP e riportate dalla sua legale Francesca Neri: “Sono stata io a lanciare il bambino fuori dalla finestra. Mi sono trovata in uno stato di catalessi, mi sentivo soffocata e ho compiuto questa azione alla quale non riesco a dare una giustificazione”.

Dopo aver compiuto questo gesto, dentro di lei si è trovata in una realtà parallela e non capiva cosa le stesse succedendo. L’unica cosa che è stata in grado di fare è stata quella di scendere dal piano superiore, dove si trovava col bambino, andare dalla donna delle pulizie che si trovava al piano inferiore e riferirle che “adesso il bambino è libero”. Una richiesta di aiuto nei confronti della colf che ha dovuto ripetere due o tre volte prima che quest’ultima capisse che il piccolo si trovasse sul retro.

“Il suo malessere ha preso il sopravvento”

La Neri ha inoltre riferito a proposito del malessere che nell’ultimo periodo aveva travolto Monica. A seguito di insoddisfazioni in campo lavorativo precedenti al lavoro di babysitter (aveva perso l’impiego in un’azienda), la donna aveva infatti iniziato a vivere un senso di abbandono, di insicurezza e di mancanza di attenzioni. “Riteneva di essere in grado di gestire da sola questo suo malessere, invece purtroppo ha avuto il sopravvento sul suo raziocinio”, ha proseguito. Col passare del tempo era diventato sempre più pressante, si sentiva soffocare ed è entrata in uno stato di catalessi.

Adesso, resasi conto di ciò che è accaduto, la donna non riesce a darsi una spiegazione ed è disperata e preoccupata per il piccolo Tommaso. Ha infatti chiesto subito delle sue condizioni (è ancora ricoverato in prognosi riservata) e si è unita al dolore dei familiari. Per i legali sarà ora importante capire e valutare, attraverso la nomina di un perito “se questo suo disagio psicosociale abbia influito sul suo agito”.