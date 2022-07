Un bimbo di Palermo di soli 6 anni, Andrea Mirabile, è morto a Sharm El Sheik, in Egitto, forse a causa di un’intossicazione alimentare. Una vera tragedia per la famiglia palermitana, che avrebbe dovuto trascorrere quindici giorni di vacanza nella rinomata meta turistica. L’incubo ha avuto inizio con il decesso del piccolo, mentre il padre, Antonio, sembra essere ricoverato in gravi condizioni. A lanciare l’appello alla Farnesina è stata la madre del bambino, attualmente incinta e ancora in terra egiziana.

Andrea Mirabile «morto in 36 ore»

A raccontare la vicenda a Blog Sicilia è invece Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile. «Mio nipote aveva sei anni ed è morto in 36 ore», dichiara. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino ha avuto i primi sintomi venerdì scorso, 1 luglio, per poi morire il pomeriggio successivo, mentre Antonio, il padre, lotta per la propria vita, ricoverato. Migliori invece le condizioni della madre, incinta, che non ha riportato problemi di salute né alla propria persona né al feto. «È iniziato tutto venerdì scorso quando i miei parenti sono stati colti da malore improvviso», ha spiegato Roberto Manosperti, «Un’intossicazione alimentante che lì è molto frequente. Mio cognato Antonio Mirabile, 46 anni, che lavora all’Anas è ricoverato in terapia intensiva».

Roberto Manosperti: «Mia sorella non può tornare»

Come rivela Blog Sicilia, Roberto Manosperti ha proseguito nel racconto: «Mio cognato ha un tasso di ossigenazione bassissimo e non può viaggiare. Mia sorella Rosalia Manosperti, che è incinta, adesso sta un po’ meglio ma non può tornare in Italia. Purtroppo le notizie sono poche e non si ha un bollettino medico. I medici sono restii a inviare i referti, visto che c’è di mezzo l’assicurazione. Ieri sera inoltre un emissario del ministero della Salute egiziano si è recato in reparto affermando che per due volte hanno fatto l’esame tossicologico e hanno escluso l’avvelenamento».