Bimbo di 2 anni morto a Longarone: trovata droga a casa dei genitori

Sarebbe stata trovata della droga nell’abitazione dove viveva il piccolo Nicolò Feltrin, il bimbo di quasi di 2 anni morto a Longarone dopo un pomeriggio al parco con il padre. L’uomo – indagato come atto dovuto -, ha indicato in qualcosa che il piccolo avrebbe messo in bocca lì come potenziale causa del decesso. La morte del bambino è avvenuta lo scorso 28 luglio nell’ospedale di Piove di Cadore. Gli inquirenti si sono concentrati sull’appartamento dove il piccolo abitava con la famiglia.

Bimbo di 2 anni morto a Longarone: perquisizione nella casa

Durante la perquisizione, sarebbero emerse eroina e hashish in quantità piccolissime ma sufficienti per poter causare gravi danni alla salute del bimbo. Ieri, 3 agosto, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo dalla quale è emerso che la vittima è deceduta a seguito di un arresto cardiaco legato ad una sostanza tossica ingerita.

Ancora non si sa se quella che è stata trovata in casa fosse presente nel corpo del piccolo, motivo per cui è stato disposto un esame tossicologico i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. Prima di recarsi nell’abitazione, gli inquirenti avevano già controllato a tappeto il parco. A quanto si apprende, durante le analisi non sarebbero emersi elementi da repertare.

Gli inquirenti continuano ad indagare

La Procura di Belluno intanto procede le sue indagini per omicidio colposo nei confronti del padre, un uomo di 41 anni boscaiolo. Sotto la lente di ingrandimento di chi indaga ci sarebbe anche la scelta dei genitori di rivolgersi all’ospedale di Piove di Cadore invece che al più vicino ospedale di Belluno. I coniugi hanno dichiarato che la strada era troppo trafficata e che la scelta era avvenuta di conseguenza. Il padre di Nicolò ha anche affermato di non riuscire nemmeno a vedere le foto del figlio perché incapace di spiegarsi cosa gli sia successo.