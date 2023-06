Bimba scomparsa a Firenze, diffusa l’ultima foto prima che venissero perse le tracce

Sono ore di angoscia per la scomparsa della piccola Kataleya (Kata) Alvarez, la bimba di origine peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze nel pomeriggio di sabato 10 giugno mentre giocava nel cortile del palazzo dove abita con la madre. Come riportato da Fanpage, fonti inquirenti hanno diffuso l’ultima foto della piccola prima della sparizione. Più precisamente, si tratta di un fotogramma rilevato dalla telecamere di sorveglianza di una vicina gioielleria che punta su via Boccherini, che immortala Kata mentre lascia il gruppo del fratellino, che sembra parlare con un altro bimbo accanto a lui, con una busta della spesa in mano.

Diffusa l’ultima foto della bimba scomparsa a Firenze

La piccola, dopo essersi allontanata dal fratellino, si dirige da sola verso la porta del cortile laterale dell’ex hotel Astor. L’immagine risale alle 15.01 di sabato 10 giugno. Sarà l’ultima traccia prima della scomparsa. Gli inquirenti hanno sentito anche il fratellino della bambina, di 7 anni, per cercare di ricostruire le ultime ore insieme alla sorellina. Il bambino, accompagnato in Procura dallo zio, è stato ascoltato alla presenza di una psicologa. La Dda sta indagando sul caso della scomparsa di Kata per sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre gli accertamenti sono affidati ai carabinieri. Tra le piste battute, quella del racket degli affitti nell’ex hotel occupato, anche se non si esclude la pista della pedofilia.

Le parole della madre della bimba scomparsa

La mamma di Kata, Katherine, ha dichiarato, al Corriere della Sera, che secondo lei la figlia «è ancora viva». Lo ha fatto in una intervista rilasciata dal letto dell’ospedale dove si trova a causa dell’ingestione di candeggina. Al pronto soccorso le ha fatto visita il marito, uscito dal carcere di Sollaciano nelle scorse ore: l’autorità giudiziaria ha sostituito la custodia cautelare con l’obbligo di firma.