Prato, bimba di 2 anni rimasta chiusa in auto: salvata dalla Municipale

Un fortunata casualità quella avvenuta nella giornata di ieri, quando, gli agenti di una pattuglia del reparto territoriale della polizia municipale, sul posto per un altro intervento, hanno liberato una bimba di 2 anni rimasta bloccata dentro l’auto a causa della chiusura automatizzata. Il personale della polizia municipale si trovava proprio in via dei Ciliani, in un civico poco distante dal 132, nei pressi del quale la piccola era intrappolata. Dopo aver effettuato un intervento disposto dalla centrale operativa in quella zona, hanno notato un gruppo di persone che cercavano di aprire un veicolo in sosta. All’interno, la bimba che piangeva disperata. Gli agenti sono intervenuti rompendo il vetro posteriore dell’auto, aprendo lo sportello ed estraendo la piccola.

Bimba chiusa in auto, salvata dalla Municipale di Prato

Erano circa le dodici quando la pattuglia è intervenuta per salvare la piccola, che si trovava in auto da 15 minuti, con i finestrini chiusi. Visibilmente sudata e spaventata, ha sempre avuto accanto i genitori e il fratello che, disperati, hanno chiesto aiuto agli agenti di passaggio nella zona per un altro intervento concluso poco prima. Secondo le testimonianze, il padre avrebbe dimenticato le chiavi sul sedile del suv: a quel punto è scattato il sistema di protezione del veicolo, che ha automaticamente chiuso le portiere. Provvidenziale dunque l’intervento della polizia municipale che ha liberato la bimba. Sul posto è intervenuto anche il 118, per accertarsi dello stato di salute della piccola, che è stata portata in ospedale per i controlli del caso.