Vieste, bimba di 6 anni morta soffocata mentre mangia una mozzarella

Ok, il riposo a Ibiza come "atto politico" poteva evitarlo. Anche perché ci ha trasformati all’istante in braccianti affamati che alzano al cielo il pugno inveendo contro i ricchi fannulloni. Lo stesso meccanismo che ha tramutato Schlein da Rosa Luxemburg a sciacquetta fatua a causa dell'armocromia. Cara Giorgia, la ramanzina tritamaroni è sempre dietro l'angolo.