Bagnolo, bimba di 6 anni morta dopo essere caduta dalla sedia

Una caduta come tante, un banale incidente domestico che si è trasformato in tragedia: a distanza di tre giorni dal trauma, una bambina di 6 anni è morta all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La piccola abitava a Pieve Rossa, frazione del Comune di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, insieme alla famiglia.

In una frazione di Bagnolo, una bimba è morta dopo una caduta

Le condizioni della piccola Giulia sono apparse da subito molto gravi. Nonostante l’attivazione di tutte le terapie di emergenza, la situazione clinica non si è mai stabilizzata. Dopo un primo arresto cardiaco e le funzioni vitali che non hanno risposto alle terapie, è stato disposto il ricovero in rianimazione pediatrica, con la prognosi rimasta rigorosamente riservata, fino a venerdì, quando il cuoricino della bimba si è fermato.

La salma della bimba è a disposizione dell’autorità

Mentre non si placa il dolore della famiglia, come avviene in questi casi, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, con possibilità di eventuali accertamenti medico legali da parte dell’autorità sanitaria. La triste notizia ha fatto il giro del paese e sono molti i bagnolesi che si dicono rattristati e sgomenti per quanto successo alla bambina. Per quanto non sembrino emergere incongruenze, i carabinieri della caserma di Bagnolo hanno provveduto ad effettuare i primi accertamenti. Giulia si trovava con i familiari al momento della caduta, non era dunque da sola. Secondo quanto fatto intendere dai familiari, i funerali dovrebbero svolgersi in forma privata.