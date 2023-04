Bimba investita per errore dalla madre: il padre parte civile contro la moglie

Nuovo risvolto nel caso della bimba investita per errore dalla madre a Casalnuovo in provincia di Napoli. Il padre della piccola ha voluto costituirsi parte civile nel processo contro la moglie Rosa Palma, indagata dalla Procura di Nola per omicidio colposo. La piccola bambina è stata schiacciata contro un muretto e avrebbe compiuto 7 anni tra circa un mese.

La decisione del padre della bimba investita per errore

Il padre di Aurora Napolitano, Marco Napolitano, ha fatto sapere di voler costituirsi parte civile nel processo che vede colpevole la moglie, Rosa Palma. L’uomo, che non era presente sul luogo quando è accaduta la tragedia, ha annunciato tramite i suoi legali di voler denunciare la 33enne e il 48enne che era con lei, proprietario dell’Audi duemila turbodiesel che ha travolto la bambina. Gli avvocati, Stefano Marzatico e Pasquale Spina, come viene riportato dal Mattino, hanno esposto di voler denunciare «la signora Palma per tutti i reati che le contesterà il pubblico ministero al processo» e che «sarà assolutamente necessario accertare anche se l’uomo che si trovava con la signora a Casalnuovo sia responsabile in concorso della tragica morte di Aurora».

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto verso le 15:30 di sabato, 22 aprile. La donna aveva raggiunto la località Casalnuovo arrivando da Ponticelli, insieme all’amico 48enne e alla bambina e la 33enne avrebbe chiesto di guidare la potente automobile da sola, essendo anche sprovvista di patente; l’uomo e la piccola sarebbero quindi scesi e si sarebbero spostati alle spalle del veicolo, con le spalle verso il muretto di recinzione del parcheggio di via Buccafusca. A quel punto Rosa Palma avrebbe commesso un errore nella manovra, l’Audi sarebbe scattata all’indietro, colpendo i due; il 48enne ha riportato una ferita alla testa non grave mentre la bambina è stata schiacciata contro il muretto ed è morta sul colpo. L’autopsia è stata svolta lunedì nell’obitorio del Secondo Policlinico.