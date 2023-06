Torino, bimba di 2 anni caduta dal terzo piano: madre scivolata mentre la teneva in braccio

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla caduta di una bimba di soli due anni, dal terzo piano di un edificio a Torino, in zona via Medail, nel quartiere di San Donato. Immediato l’intervento del 118 e il trasporto in codice rosso al Regina Margherita. Sul posto è intervenuta la polizia ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Bimba di 2 anni caduta dal terzo piano

La piccola, di orgini straniere, si trova ricoverata nel reparto di rianimazione all’ospedale Regina Margherita di Torino. Le condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Secondo quanto riportato da La Stampa, la caduta ha procurato alla bambina un importante trauma cranico, toracico e addominale. La madre, sentita dalla squadra Mobile, dice di essere scivolata mentre aveva la bambina in braccio.