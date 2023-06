Acerra, bimba di 5 anni morta dopo essere caduta dal balcone: aperta un’inchiesta

Sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un edificio di via Spiniello, al civico 32, all’interno del parco San Domenico, la bimba di 5 anni deceduta nel primo pomeriggio di oggi, 14 giugno, ad Acerra, in provincia di Napoli. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, la piccola non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. La Procura di Nola ha disposto gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il pm di turno.

Acerra, bimba caduta dal balcone: indagano i carabinieri

L’abitazione in cui si trovava la bimba è situata a poca distanza dal centro della cittadina del Napoletano, in una zona dove ci sono diverse palazzine che danno sulla strada. I carabinieri della stazione di Acerra stanno raccogliendo le testimonianze di alcuni vicini di casa e dei familiari, per ricostruire le dinamiche della vicenda. Non è infatti ancora chiaro se la piccola si trovasse da sola vicino al balcone e se si fosse arrampicata.