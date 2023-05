L’amore fra Billie Eilish e Jesse Rutherford, il cantante della band indie rock The Neighbourhood, sarebbe finito. A dare l’annuncio dopo circa sette mesi di relazione è stata una fonte vicina alla cantautrice statunitense.

Billie Eilish e Jesse Rutherford si sono lasciati?

«Possiamo confermare che Billie e Jesse si sono separati amichevolmente e rimangono buoni amici», ha fatto sapere. Dal canto suo, l’agente di Billie ha smentito le voci di un presunto tradimento che erano circolate dopo che la cantante era stata avvistata ad un after party del Met Gala 2023 insieme all’attrice Ava Capri: «Tutte le voci di tradimento sono false. Entrambi sono attualmente single». La giovane è salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su Spotify, al quale è seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me. Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo e tra i più premiati del panorama musicale globale. Nel 2022 si è aggiudicata il Golden Globe e l’Oscar per No Time to Die, premiata come migliore canzone originale.

La loro storia

Lei e Jesse Rutherford stavano insieme dallo scorso ottobre quando avevano fatto il loro debutto di coppia su un red carpet al LACMA Art+Film Gala, e da allora non si erano mai lasciati apparendo molto uniti nonostante la differenza d’età. La Eilish ha infatti 21 anni mentre il cantante dei The Neighbourhood 31. Proprio a Vanity Fair lei aveva rivelato che il loro rapporto andava a gonfie vele e che il feeling con il musicista era al massimo: «È davvero fantastico e ne sono davvero felice». L’ultima volta erano stati visti insieme durante il Coachella Festival, mentre sul red carpet del Met Gala la cantante era apparsa da sola. I due avrebbero interrotto la relazione in maniera amichevole e, per il momento, nessuno ha reso note le motivazioni.