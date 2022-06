Billboard Top50, Harry Styles in vetta alla classifica del 2022

Il mese di giugno segna il giro di boa dell’anno, pertanto è tempo di tirare le prime somme. Per la musica ci ha pensato Billboard, fra i massimi esponenti mondiali in materia, che stilato la classifica delle 50 migliori hit del 2022 fino a questo momento. Si tratta di canzoni che hanno fatto il loro ingresso in Top50 a partire dall’1 gennaio.

L’elenco comprende pezzi da 90 del panorama internazionale, con qualche assenza rumorosa, soprattutto per l’Italia. Nonostante il grande successo globale, mancano ad esempio i Maneskin con la loro Supermodel sbarcata su tutte le piattaforme lo scorso 31 maggio. Presenti Ed Sheeran con Shivers (solo 33esimo), The Weeknd, Karol G e Charlie Puth. Spazio anche per Plan B di Megan Thee Stallion (35esima), inedito eseguito per la prima volta al Coachella Festival. La rapper è anche al numero 16 con Sweetest Pie, duetto pubblicato con Dua Lipa. Degna di nota la hit di Gayle abcdefu, ancora in rotazione su tante radio italiane. Ecco però i 10 posti più caldi della Top50 di Billboard, fino ad arrivare al numero 1.

Billboard Top 50, le prime 10 posizioni della classifica 2022

10. That’s Where I Am di Maggie Rogers

Il ritorno dopo tre anni di Maggie Rogers, artista americana classe 1994 divenuta famosa per una cover di Pharrell Williams, merita il decimo posto in classifica. Il brano, una ballad che racconta una storia d’amore, è singolo d’esordio del suo prossimo album in studio, Surrender, in uscita il 29 luglio.

9. Pushin P di Gunna & Future feat. Young Thug

La nona posizione della Top50 di Billboard ha il ritmo trap di Gunna & Future con Young Thug. Stiamo parlando di Pushin P, brano che gioca molto sulle allitterazioni e sullo scioglilingua dei tre artisti in campo. Divenuta virale su TikTok, ha dato vita a un fenomeno che consiste nel commentare qualsiasi cosa, che sia di gradimento o meno, con la lettera P.

8. Soy el Unico di Yahritza Y Su Esencia

TikTok, come per Pushin P, è stato trampolino di lancio anche per Soy el Unico, brano di Yahritza Y Su Esencia alla posizione numero otto della Top50 di Billboard. Il gruppo si compone di tre fratelli tra cui la leader Yahritza Martinez di appena 15 anni. La hit Soy el Unico, scritta dalla cantante all’età di 13 anni, racconta un’esperienza di vita personale che ha coinvolto la famiglia.

7. Saoko di Rosalía

Astro nascente del reggaeton mondiale, Rosalía è ormai un’habitué delle prime posizioni di Billboard. Al settimo posto della Top50 del 2022 c’è infatti la sua Saoko, omaggio all’omonimo brano del 2004 di Daddy Yankee, caposaldo del genere che ha da poco detto addio alla musica. La canzone di appena 2 minuti e 18 secondi è singolo di apertura del suo ultimo album, Motomami, uscito lo scorso marzo.

6. Big Energy di Latto e DJ Khaled

Ventitre anni dall’Ohio, la rapper Latto – al secolo Alyssa Michelle Stephens – si è guadagnata la sesta posizione per Billboard con Big Energy. Il brano, che ha anche raggiunto il numero 3 della Hot 100, unisce il ritmo pop di Mariah Carey al funk dei Tom Tom Club grazie al sapiente remix di Dj Khaled. La “Grande energia” di cui parla il brano è, secondo l’artista, «un’aura e una sicurezza che tutti i sessi possiedono».

5. Provenza di Karol G

Billboard non ha risparmiato elogi per Provenza di Karol G, singolo alla posizione numero cinque della Top50. «Un dipinto impressionista malinconico e dolce, persino gentile, con un sottofondo di forza», scrive la rivista statunitense, nel ricordare come la cantante colombiana non sbagli quasi mai un colpo. Si tratta di un inno femminile dove tutti hanno la stessa importanza, senza vincitori né vinti. Il brano ha consentito a Karol G di salire al primo posto delle Latin Hits, prima assoluta per una donna.

4. N95 di Kendrick Lamar

Premio Pulitzer per la musica nel 2018, 13 Grammy Awards e sei Billboard Music Awards. Il curriculum di Kendrick Lamar, fra i rapper statunitensi più celebri al mondo, parla da sé, pertanto non stupisce la sua presenza in Top50. La sua N95, estratto dal nuovo e acclamato album Mr. Morale & the Big Steppers, si è infatti piazzata ai piedi del podio del 2022. I testi dal forte tono politico hanno sorpreso anche Eminem che su Twitter ha citato Dr.Dre definendosi «senza parole per un album pazzesco».

3. About Damn Time di Lizzo

Il suo prossimo album, Special, uscirà il 15 luglio, ma Lizzo è già su tutte le radio e piattaforme streaming con About Damn Time. Il nuovo singolo della rapper americana è al terzo posto della Top50 della classifica di Billboard, dove sembra poterci rimanere a lungo. «Il brano può aprire tante riflessioni», ha detto l’artista al podcast di Zane Lowe su Apple Music 1. Un messaggio di body positivity e amore in un mondo dove sempre più spesso dilagano offese e conflitti.

2. Woman di Doja Cat

Quarto estratto dall’album Planet Her, Woman di Doja Cat si è fermato a un solo passo dalla vetta della Top50. Il singolo si è issato ai vertici degli ascolti mondiali con disinvoltura, nonostante faccia leva su un ritornello che ripete più e più volte la stessa parola. Un simbolo, secondo Billboard, di come l’artista di Los Angeles sia ormai una delle più grandi popstar al mondo. Lo confermano i quattro Billboard Music Awards e il Grammy per il “Miglior duetto dell’anno” con Kiss Me More cantato assieme a SZA.

1. As It Was di Harry Styles

Ex One Direction, poi solista e anche attore di Hollywood. Sono online le prime foto del suo film My Policeman, ma Harry Styles è già alle orecchie di tutti per le sue hit di successo. Spicca As It Was, singolo che ha preceduto l’album Harry’s House uscito lo scorso 20 maggio. La canzone ha già tagliato importanti traguardi, tra cui quello come brano più ascoltato su Spotify nelle prime 24 ore. Sono stati infatti 16,1 milioni gli stream nel primo giorno, record per un artista maschile.