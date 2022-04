Bill Murray, giallo sul «comportamento inappropriato»: sospese le riprese del suo film

Mentre le grandi produzioni hanno preso le distanze da Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock agli oscar e la Warner Bros ha tra le mani il destino di Ezra Miller, arrestato per aggressione alle Hawaii, un altro grande attore vede sospeso un suo film. Si tratta dell’icona del cinema anni ’80 e ’90 Bill Murray. Le riprese del film Being mortal, in cui recita la 71enne star, sono state sospese a causa di un suo non precisato «comportamento inappropriato». La vicenda è un vero giallo, poiché la casa di produzione non ha specificato la causa e nessuno degli altri interpreti del film è coinvolto.

Bill Murray e il «comportamento inappropriato»: stop alle riprese

La decisione è stata presa dalla casa di produzione Searchlight, che ha affidato all’attore e comico Aziz Anzari la regia della pellicola. Quest’ultimo, protagonista della serie Netflix Master of None, è al debutto da regista e non sembra essere coinvolto nelle accuse. Questo vale anche per Seth Rogen, altro grande protagonista e celebre attore di film comici hollywoodiani. Ma qual è stato il «comportamento inappropriato»? Nessuno lo sa, perché la Searchlight ha voluto mantenere totale riserbo sulla questione. Ciò che si sa è che le riprese, cominciate il 28 marzo, sono adesso sospese e la data di uscita nel film, prevista per il 2023, rischia di saltare.

Bill Murray, l’ultima accusa fu di Lucy Liu

In passato, svariati attori e attrici avevano evidenziato il problema legato al carattere di Bill Murray. Nel 2000 fu Lucy Liu, dopo le riprese di Charlie’s Angels, a raccontare di insulti pesanti e di furibonde liti sul set. «Mentre giravamo, Bill iniziò a urlare insulti. Non entrerò nel dettaglio, ma furono tanti. Mi voltai di spalle, ma non ero sicura che si stesse rivolgendo proprio a me. Era proprio così, perché a un certo punto iniziò a essere diretto. Alcune delle parole che disse furono inaccettabili e imperdonabili e non mi andava di stare ferma a sentirle. Quindi sì, mi feci valere, non me ne pento. Non mi interessa da dove provieni o il posto che occupi nella catena di montaggio, ma non c’è ragione per fare i superiori e trattare male la gente. Non volevo abbassare la testa, né farmi insultare in quel modo. Non voglio essere quel tipo di persona che non si fa rispettare né si batte per la sola cosa che ha, cioè la dignità e l’amor proprio».

Being Mortal sospeso: possibili allontanamento per Murray

Non si tratta, quindi, della prima volta per Bill Murray. La sospensione è scattata lunedì e si indaga sulla questione, ma rischia di venire estromesso dalle riprese di Being Mortal. Intanto i tabloid e i giornali settoriali tentano di capire quale possa essere l’atteggiamento tanto scorretto da aver portato alla scelta di fermare le riprese. Recentemente un altro attore di alta caratura come Frank Langella è stato prima sospeso e poi licenziato dalla produzione della serie The fall of the house of Usher. Dopo l’iniziale riserbo sono state rivelate le cause: molestie sessuali sul set.