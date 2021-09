Bill Gates diventa socio di maggioranza dell’hotel Four Seasons

Bill Gates scommette sul turismo di lusso. Con un investimento di 2,2 miliardi di dollari il numero uno di Microsoft diventa socio di maggioranza della catena di hotel di lusso Four Seasons.

Bill Gates è il nuovo socio di maggioranza del Four Seasons

Gates ha comprato dal principe sudita Alwaleed bin Talal la metà della sua partecipazione dentro Four Seasons Holdings. In questo modo l’imprenditore passa da precedente 47,5 per cento al 71,25 per cento delle azioni del titolo.

Gates, dal 2007 nel Four Seasons

I due miliardari erano entrati in Four Seasons Holdigs insieme, nel 2007, rilevando, attraverso le rispettive società di investimento, la Cascade Investment di Gates e la Kingdom Holdings di Alwaleed, il 47,5 per cento delle quote. La minoranza azionaria, pari al 5 per cento, resta nelle mani dell’imprenditore canadese Isadore Sharp, storico fondatore della catena. La conclusione formale dell’affare è attesa per gennaio. Al momento Four Seasons gestisce 121 proprietà e ha 50 progetti in cantiere.