Bill Gates, scambio di e-mail con una dipendente: il Cda di Microsoft lo invitò a smettere

Il consiglio spassionato recitava di interrompere al più presto la comunicazione inappropriata con una dipendente. Il destinatario sarebbe stato Bill Gates, a metterlo sull’attenti alcuni importanti dirigenti della Microsoft. A rivelarlo un rapporto pubblicato dal Wall Street Journal, ultima di una serie di notizie che confermerebbero la condotta non ineccepibile di Gates quando ancora era al vertice del colosso del tech. La stessa testata americana, d’altronde, aveva già rivelato come alla base dell’addio all’azienda ci fosse stata una relazione con un membro della compagnia,. Totalmente diverse, però, erano state le spiegazioni fornite nella circostanza dal magnate, che aveva motivato i saluti con la volontà di dedicarsi a tempo pieno agli sforzi filantropici. Una teoria mai condivisa dal quotidiano e che sarebbe stata adesso confermata dal dossier, in cui si ribadisce che a spingere fuori dal Cda Gates sarebbero stati proprio altri componenti del consiglio, impegnati a indagare su una relazione con una dipendente.

Leggi anche: Lo scandalo Facebook rivelato dal Wall Street Journal

Le email tra Bill Gates e la dipendente

Dagli ultimi risvolti, sarebbero venute fuori diverse e-mail tra Gates, all’epoca sposato e presidente del consiglio d’amministrazione, e una dipendente di medio livello. Il tono sarebbe stato quello tipico delle avances, così sarebbe stato avvicinato dal consigliere generale Brad Smith e dalla chief people officer Lisa Brummel per intimargli di interrompere la corrispondenza. Una proposta accolta dal numero uno di Microsoft, consapevole di essere stato troppo avventato. Una ricostruzione smentita attraverso un portavoce da Bill Gates, come riporta il Guardian: «Queste affermazioni sono false, riciclate da fonti che non hanno conoscenza diretta e in alcuni casi significativi conflitti di interesse». Resta il fatto che di recente Gates aveva dovuto incassare anche le critiche per i rapporti intrattenuti con Jeffrey Epstein, l’imprenditore arrestato per traffico sessuale di minori e poi trovato morto in carcere. Dopo quasi 30 anni insieme, lo scorso agosto Bill Gates aveva divorziato dalla moglie, con cui continua a gestire la Bill and Melinda Gates Foundation, organizzazione filantropica fondata insieme.