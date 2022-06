Bill Cosby condannato per violenza sessuale, abusò di una 16enne nel 1975

Nuovi problemi giudiziari per Bill Cosby. Una giuria della California ha riconosciuto il comico colpevole di aver aggredito sessualmente un’adolescente alla Playboy Mansion di Hugh Hefner nel 1975. La vittima, Judy Huth, ha testimoniato nel corso del processo civile che Cosby (all’epoca 38enne) l’aveva costretta a compiere un atto sessuale quando lei aveva solo 16 anni. In lacrime sul banco dei testimoni, la donna ha detto alla Corte di essersi sentita «pazza, ingannata e sciocca» dopo l’abuso.

Bill Cosby, per la vittima un risarcimento di 500 mila dollari

Judy Huth aveva accettato l’invito di Cosby, all’epoca già un attore famoso, di raggiungerlo nella villa di Hefner, ma di non si aspettarsi che il comico, che in quegli anni recitava in film con Sydney Poitier e Richard Pryor, l’avrebbe costretta a un atto sessuale indesiderato. La giuria californiana ha stabilito che Cosby dovrà pagare alla vittima un risarcimento di 500 mila dollari. Judy Huth ha sporto denuncia nel 2014 ma, a causa di diversi ritardi dovuti anche alla pandemia di Covid, il processo è iniziato soltanto nel giugno 2022. Il comico ha ammesso di aver conosciuto la ragazza, ma ha negato di aver abusato sessualmente di lei.

Bill Cosby, sono più di 50 le donne che lo hanno accusato di abusi sessuali

Il verdetto contribuisce a demolire ancora una volta l’immagine dell’ex protagonista de I Robinson, che già era stato condannato da un tribunale penale per molestie sessuali e poi liberato per un vizio di forma: sono più di 50 le donne che negli ultimi anni si sono fatte avanti con accuse di abusi contro Cosby, il quale si è sempre dichiarato innocente. L’attore non era in aula quando è stato letto il verdetto è stato consegnato al giudice della Corte Superiore di Los Angeles Craig Karlan.