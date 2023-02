Chi è BigMama, la rapper che duetterà con Elodie a Sanremo 2023

Molto conosciuta fra i giovani, BigMama è una delle artiste più interessanti del panorama urban italiano. Salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Elodie durante la quarta serata di gara dedicata ai duetti.

Chi è BigMama

BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, è nata nel 2000 ad Avellino e, giovanissima, si fa conoscere nel mondo urban italiano registrando le sue canzoni e pubblicandole poi su YouTube. Il nome d’arte che ha scelto è una sorta di storpiatura del suo cognome. Molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata un simbolo del bodypositive.

L’artista è stata vittima di bullismo a causa del suo peso, episodi che, come lei stessa ha raccontato, hanno destabilizzato la sua crescita e l’accettazione del suo corpo. La musica è diventata la sua difesa, ciò che gli ha permesso di diventare «così figa» come ha urlato dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma, dimostrando che il bullismo subito si è trasformato in forza ed in pensiero positivo. Leggerezza e spensieratezza si percepiscono anche nell’EP pubblicato ad aprile, Next Big Thing.

Il duetto con Elodie a Sanremo 2023

Il duetto tra Elodie, cantante affermata, e BigMama, giovanissima artista autodidatta, è tra i più attesi. Due grandi voci che riusciranno a regalare un’emozione intensa con il brano di Lanny Kravitz American Woman, che verrà interpretato in inglese ma con uno spazio in italiano interpretato proprio da BigMama.

La cantante amata dai giovani si è fatta conoscere per i suoi brani freestyle, creati interamente da sola. «L’ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola – ha raccontato nelle sue interviste –. I primi freestyle li tenevo per me perché ero molto timida all’inizio. Nel 2016 ho fatto sentire questi pezzi alle mie amiche, che mi hanno consigliato di cacciarli fuori».