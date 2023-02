Biglietto unico per treno e aereo: accordo di Ferrovie con Ita Airways e Lufthansa

Ferrovie dello Stato, Ita Airways e Lufthansa sembrano aver trovato un accordo per una sorta di biglietto unico. Si tratterebbe di un biglietto che permetterebbe ai viaggiatori di acquistare viaggio in treno e volo aereo in un’unica soluzione. Un’opzione utile per coloro che vogliono spostarsi in altri aeroporti del territorio italiano per viaggiare all’estero.

L’annuncio del gruppo sul biglietto treno e aereo

A confermare la notizia del biglietto unico per treno e aereo ci ha pensato in un annuncio la società ferroviaria. In quest’ultimo si legge: «l gruppo Fs italiane, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, ha sottoscritto oggi un memorandum of understanding con Ita e uno con il gruppo Lufthansa».

L’annuncio continua: «Quest’ultimo memorandum, oltre alla compagnia di bandiera tedesca, coinvolge anche le controllate Swiss, Austrian Airlines e Brussel Airlines, e le compagnie locali Lufthansa CityLine, Air Dolomiti e Eurowings Discover». «I principali obiettivi sono: realizzare efficaci servizi multimodali fra aereo e treno, connettendo modalità di trasporto diverse; sviluppare un’offerta congiunta fino a consentire l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari; definire programmi di loyalty combinati».

La nota Lufthansa

Anche Lufthansa ha confermato l’intesa con Ita Airways e FS per il biglietto unico treno e aereo. La società tedesca ha pubblicato una nota nella quale si legge: «L’intenzione è quella di negoziare un contratto di cooperazione per il traffico feeder all’interno del territorio italiano, con l’obiettivo di creare sinergie tra le varie modalità di trasporto a beneficio dei viaggiatori».

La nota continua dicendo: «In particolare, la cooperazione prevedrà numerosi collegamenti ferroviari Fs da e per vari aeroporti italiani. La struttura esatta del programma è al vaglio di ulteriori colloqui. Qualora il contratto fosse stipulato, l’attuazione della collaborazione tra le parti sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti». Anche Ita Airways ha confermato le trattative, attraverso una nota stampa ufficiale.