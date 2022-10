Biglietti gratis per le partite del Napoli allo stadio Maradona: come funziona

Biglietti gratis per le partite di calcio casalinghe del Napoli disputate allo stadio Diego Armando Maradona: è questa l’ultima iniziativa della squadra sportiva in collaborazione con il Comune di Napoli. I posti verranno resi disponibili a studenti e associazioni che si occupano di disagio giovanile. Una novità interessante che parte da Napoli e potrebbe espandersi anche in altre squadre della Serie A.

Biglietti gratis per le partite del Napoli: chi può riceverli?

Saranno circa 320 i biglietti gratis per le partite del Napoli che verranno donati nella stagione calcistica 2022/2023. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dalla SSC Napoli e dal Comune del capoluogo campano. In particolar modo, il presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli, Nino Simeone, ha annunciato quest’iniziativa.

Comunque, fonti istituzionali hanno raccontato al sito Fanpage come si potranno ricevere i biglietti. In sostanza, le fonti dichiarano: «Stiamo cercando di creare una modalità equa per tutti, perché magari per alcune partite ci potrebbe essere più richiesta. Tendenzialmente i ticket saranno destinati alle scuole e vogliamo estenderli anche alle associazioni. Scuole e associazioni saranno scelte a rotazione. Ci sarà una specie di sorteggio».

Le parole di Nino Simeone

Nino Simeone, consigliere comunale della città, ha parlato in merito all’iniziativa dei biglietti gratis per le partite del Napoli destinati a ragazzi e studenti ma ha anche rivelato un’altra novità. Parlando della prima iniziativa, Simeone ha dichiarato: «La prima, riguarda la nuova disponibilità di 320 biglietti d’ingresso allo stadio Maradona (in tribuna) che il Comune di Napoli e la SSC Napoli, così come previsto dalla convenzione firmata nel 2019, metteranno finalmente a disposizione delle scolaresche e delle associazioni che si occupano di disagio minorile sul territorio cittadino»

Simeone ha poi aggiunto anche una seconda novità: «Mi è stato comunicato dagli uffici competenti, che con alcuni interventi strutturali messi in atto nell’impianto sportivo di Fuorigrotta siamo riusciti ad aumentare il numero di posti disponibili, all’interno dello stadio, per i nostri tifosi diversamente abili. Si tratta nello specifico di 30 posti per disabili, in CURVA B e 30 in CURVA A, per un totale di 60 posti per disabili + 60 posti per accompagnatori, per un totale di 120 posti. Ovviamente questi posti, seppur non tantissimi, si aggiungono a quelli già presenti nel settore dedicato, con la speranza di riuscire ad intervenire anche sugli altri settori per aumentarne la capienza».