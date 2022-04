Anticipazioni Big Show stasera su Canale 5: format e ospiti della seconda puntata del programma di Enrico Papi

Secondo appuntamento con Big Show, in onda questa sera, venerdì 15 aprile 2022, alle 21.25 su Canale 5. Condotto da Enrico Papi, il varietà si ispira al format inglese Michael McIntyre’s Big Show e, attraverso una serie di divertenti monologhi, interviste ironiche, sketch, giochi e collegamenti in esterna, punta a far diventare chiunque protagonista per una sera a sua insaputa.

Big Show: cosa sapere sulla seconda puntata del programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Big Show: in cosa consiste il programma

Proprio come nel people show britannico, anche nella versione italiana persone comuni, da un momento all’altro, possono ritrovarsi coinvolte nelle dinamiche del programma. E non vale solo per il pubblico dell’Auditorium Massimo di Roma ma anche per i telespettatori che, soprattutto se provvisti di un talento particolare o di un sogno da realizzare, possono vedersi ritrovarsi all’improvviso le telecamere in casa mentre cenano con amici o parenti (complici degli autori e della produzione), dormono, lavano i piatti o passeggiano indisturbati per strada. Tutto si gioca sull’effetto sorpresa che assicura divertimento, emozioni e l’occasione di godersi, in maniera del tutto inaspettata, la possibilità di esibirsi live col proprio idolo e condividere un momento da ricordare per tutta la vita. Ad affiancare Papi alla conduzione della trasmissione ci saranno anche Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022, il comico Scintilla nel ruolo di aiutante maldestro e la cantante Cristina D’Avena nell’inedita veste di inviata particolare.

Big Show: tutti gli ospiti della seconda puntata

Nel corso della serata, si alterneranno sul palco numerosi ospiti speciali: la showgirl Sabrina Salerno, il conduttore e divulgatore Roberto Giacobbo, l’influencer e conduttrice Giulia Salemi e i cantanti Johnson Righeira e Gazebo.

Big Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, Big Show è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.