Anticipazioni Big Show stasera su Canale 5: gli ospiti della quarta puntata del programma di Enrico Papi

Tra cambi di programmazione e ascolti deludenti, prosegue l’avventura di Big Show, in onda questa sera, giovedì 28 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. Condotto da Enrico Papi e ispirato al format del Michael McIntyre’s Big Show, il varietà si propone una missione: coinvolgere nello spettacolo uomini e donne comuni, attraverso una serie di gag, giochi e collegamenti in esterna.

Big Show: cosa sapere sulla quarta puntata del programma in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Big Show: in cosa consiste il programma

Pescati nel pubblico dell’Auditorium Massimo di Roma o tra i telespettatori che seguono Big Show da casa, i fortunati che avranno modo di realizzare un sogno nel cassetto o mostrare il proprio talento si ritroveranno, da un momento all’altro, al centro della scena. Puntando tutto sull’effetto sorpresa, le telecamere del programma, grazie alla complicità di amici e parenti, li scoveranno nei posti più impensabili: a casa, mentre sbrigano le faccende domestiche o cenano in compagnia di amici e parenti, in giro per la città, impegnati a fare una passeggiata oppure di ritorno dal lavoro. Così, una serata assolutamente normale si trasformerà nell’occasione perfetta per condividere una performance dal vivo col proprio idolo o un momento carico di emozioni da ricordare in eterno. Accanto a Papi ci saranno anche Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022, Cristina D’Avena, la voce delle sigle dei cartoni animati più noti e, in questa cornice, inviata d’eccezione, e il comico Scintilla, nei panni dell’aiutante maldestro.

Big Show: gli ospiti della quarta puntata

Dopo Ron, Ivana Spagna, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Alex Britti, Gigi D’Alessio e Johnson Righeira, sul palco di Big Show arriveranno due icone della musica italiana degli Anni 70: Donatella Rettore e Ivan Cattaneo.

Big Show: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, Big Show è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.