Anticipazioni Big Show, stasera su Canale 5: gli ospiti del programma di Enrico Papi

Cambio di palinsesto per Big Show che, da stasera, giovedì 21 aprile 2022 alle 21.25, prenderà il posto dell’Isola dei Famosi, pronta a recuperare qualche spettatore in più con la prima serata del venerdì. Enrico Papi, nelle vesti di padrone di casa, presenterà esilaranti monologhi, sketch comici, interviste sorprendenti, collegamenti in esterna e giochi. Un ricco repertorio di contenuti che, oltre all’intrattenimento, puntano a un obiettivo in particolare: portare le persone comuni al centro della scena.

Big Show: cosa sapere sul programma in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Big Show: come funziona il varietà

La formula di Big Show si discosta poco dal format originale, quello del britannico Michael McIntyre’s Big Show. Da un momento all’altro e senza alcun preavviso, uomini e donne estranei al mondo dello spettacolo, spettatori del programma da casa o habitué del parterre dell’Auditorium Massimo di Roma, soprattutto se dotati di un sogno da realizzare o di un talento di cui fare mostra, possono ritrovarsi le telecamere in casa mentre dormono, fanno le faccende, trascorrono una serata con amici o familiari (che, chiaramente, diventano complici della produzione nell’architettare la sorpresa) o fanno una corsa al parco. Non si tratta di un’opportunità da sottovalutare: tra divertimento, emozioni e colpi di scena, i fortunati avranno modo di condividere una performance dal vivo col proprio cantante del cuore o collezionare un momento prezioso da conservare per sempre nell’archivio dei propri ricordi. Ad affiancare Papi alla conduzione, oltre alla Miss Italia 2022 Zeudi Di Palma, ci saranno anche la cantante più amata da grandi e piccini, Cristina D’Avena, nei panni di inviata speciale, e il comico Scintilla, nelle vesti di aiutante maldestro.

Big Show: gli ospiti della terza puntata

Dopo Alex Britti, Gigi D’Alessio, Giulia Salemi, Roberto Giacobbo e Johnson Righeira, nello studio di Big Show sono attese due teste di serie del panorama musicale italiano: il cantautore Ron e la cantautrice Ivana Spagna.

Big Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e sul 105 di Sky, Big Show è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.