Anticipazioni Big Show stasera su Canale 5: format e ospiti di Enrico Papi

Chiunque, almeno per una sera, può sentirsi protagonista. Questo il mantra di Big Show, trasmissione di Mediaset che torna stasera 8 aprile, alle 21,25 su Canale 5, per la terza stagione. Con la conduzione di Enrico Papi e la presenza eccezionale di Cristina D’Avena e Scintilla, il programma garantirà alla gente comune il suo momento di gloria, dalla possibilità di improvvisare sketch comici sul palco ai duetti con gli idoli musicali. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Big Show, format e ospiti della prima puntata stasera 8 aprile 2022 su Canale 5

La terza stagione di Big Show partirà subito con una grande novità. Enrico Papi prenderà infatti il testimone di Andrea Pucci e Katia Follesa, che avevano condotto le prime due edizioni nel 2017 e nel 2018. Invariato invece il format: tutti possono diventare, a loro insaputa, protagonisti della trasmissione. Chiunque abbia un talento innato oppure un sogno nel cassetto che non ha mai avuto il coraggio di realizzare avrà la sua occasione. Le telecamere di Big Show infatti, su suggerimento di amici e parenti, irromperanno nelle case degli italiani durante una cena di famiglia o persino nel cuore della notte. Alcuni concorrenti verranno raggiunti nel corso di una passeggiata al parco e persino sotto la doccia. Non potrà restare tranquillo nemmeno il pubblico in sala, che da un momento all’altro potrà ritrovarsi sul palco.

All’Auditorium del Massimo di Roma, Enrico Papi non sarà però solo per la sua nuova avventura a Big Show. Accanto a lui ci sarà anche una presenza femminile che rimarrà ignota fino alla messa in onda di stasera. Si tratterà tuttavia di una figura che presenterà una storia particolare e che ha raggiunto durante la sua vita un traguardo tanto unico quanto inaspettato. Certa invece la presenza del comico Scintilla e della star dei cartoni animati Cristina D’Avena. Il primo ricoprirà il ruolo di aiutante maldestro e spalla, mentre la cantante vestirà gli inediti panni di inviata d’eccezione nelle case degli italiani. Non mancheranno tuttavia anche gli ospiti vip del mondo della musica e dello spettacolo. Per la prima puntata, Big Show avrà in studio due star del cantautorato italiano, ossia Gigi D’Alessio e Alex Britti. La regia del programma sarà di Luigi Antonioni, mentre Luca Tommasini organizzerà le coreografie.