Al Festival di Sanremo 2023 mancano poco più di due mesi: la kermesse canora comincerà infatti martedì 7 febbraio, per concludersi l’11 febbraio. Sapevamo già il nome del presentatore, ovvero Amadeus alla quarta conduzione consecutiva, così come quello del coconduttore d’eccezione, cioè Gianni Morandi. Era già stata comunicata anche la presenza di Chiara Ferragni nella prima sera e ultima serata. Mancavano i nomi dei big in gara: sono arrivati, annunciato da Amadeus durante il Tg1.

L’elenco completo dei big in gara al Festival di Sanremo

I big in gara al Festival di Sanremo 2023 saranno: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. «È stato difficile ma sono felicissimo di questi 22 cantanti, loro sono i miei superospiti», ha detto Amadeus. Nell’elenco ci sono diversi artisti che parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo, come Ariete e Lazza, ma anche il rapper Rosa Chemical e LDA: quest’ultimo non è altri che Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Ma soprattutto ci sono alcuni grossi calibri: innanzitutto Marco Mengoni, ma anche Giorgia. Senza dimenticare Modà, Gianluca Grignani, Elodie e la veterana Anna Oxa.

L’Ariston vedrà il ritorno sulle scene di Paola e Chiara e degli Articolo 31

L’Ariston vedrà due grandi ritorni, non al Festival ma proprio nella musica italiana: quelli di Paola e Chiara e degli Articolo 31. Le sorelle Iezzi, che avevano ufficialmente sciolto il duo nel 2013, a settembre avevano pubblicato un post su Instagram con foto in studio di registrazione, accompagnato solo dalla data e luogo della foto, facendo pensare ad una possibile reunion. Per quanto riguarda gli Articolo 31, J-Ax e DJ Jad si erano presi una lunga “pausa di riflessione”, iniziata nel 2006 e interrotta solo quattro anni fa per dieci date al Fabrique di Milano.