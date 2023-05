Bielorussia, otto anni di carcere per il giornalista dissidente Protasevich

Un tribunale bielorusso ha condannato a otto anni di reclusione il giornalista e attivista Roman Protasevich, cofondatore ed ex direttore di Nexta, media distribuito principalmente attraverso i canali Telegram e YouTube, diventato popolare in Bielorussia come fonte principale di notizie sulle proteste anti-Lukashenko, che hanno scosso l’ex repubblica sovietica nel biennio 2020-2021. Le accuse nei suoi confronti sono di matrice politica. La stessa corte ha anche condannato in contumacia gli altri cofondatori Stsiapan Putsila e Yan Rudik, rispettivamente a 20 e 19 anni di carcere.

The Belarusian court sentenced the former editor-in-chief of the opposition Telegram channel Nexta, Roman Protasevich, to eight years in prison.

Two more participants in the Nexta case — Yan Rudyk and Stepan Putila — were sentenced in absentia to 19 and 20 years in prison,… pic.twitter.com/8bhIxUv2Jc

