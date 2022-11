Bielorussia, morto improvvisamente il ministro degli Esteri

Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Vladimir Makei, è morto improvvisamente all’età di 65 anni. Ne ha dato notizia il portavoce del dicastero, citato dal’agenzia bielorussa Belta. Makei, 65 anni, lunedì aveva in programma un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov.

Si era detto contrario all’uso di armi nucleari in Ucraina

In una recente intervista a France 24 a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Vladimir Makei aveva dichiarato che l’uso di armi nucleari «non è la soluzione per quanto riguarda la guerra in Ucraina». La Russia ha inviato missili con capacità nucleare in Bielorussia e gli aerei da guerra di Minsk sono stati modificati per trasportare armi nucleari. Makei aveva sottolineato la necessità di «sedersi al tavolo diplomatico e trovare la soluzione», sottolineando l’interesse del suo Paese «a fermare il conflitto il prima possibile».

La carriera militare, diplomatica e politica

Nato nel 1958 a Niekraševičy, aveva prestato servizio nelle forze armate dell’Unione Sovietica e, dopo la dissoluzione dell’Urss, in quelle bielorusse, raggiungendo il grado di colonnello. Laureatosi presso l’Accademia diplomatica austriaca, aveva lavorato per il Ministero degli affari esteri bielorusso come segretario di diversi dipartimenti. Consigliere presso l’ambasciata bielorussa a Parigi dal 1996 al 1999, aveva anche rappresentato il suo Paese in seno al Consiglio d’Europa. Assistente di Alexander Lukashenko per otto anni, in seguito era diventato capo di Stato maggiore del presidente. Dal 2012 ricopriva l’incarico di ministro degli Esteri. La notizia della morte di Makei è arrivata proprio nel giorno in cui il centro studi americano Robert Lansing Institute, citando fonti dei vertici militari russi, ha reso noto l’esistenza di un piano da parte di Vladimir Putin per trascinare la Bielorussia nella guerra in Ucraina, attraverso un attentato (vero o falso) nei confronti di Lukashenko.