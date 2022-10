Bielorussia, Lukashenko annuncia truppe comuni insieme alla Russia

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, accusando l’Ucraina di voler preparare un attacco contro la Bielorussia, ha annunciato il dispiegamento da parte di Minsk e Mosca di un gruppo congiunto di truppe «nella regione». L’espressione usata dall’alleato di Vladimir Putin è vaga: probabilmente intende al confine meridionale, ma c’è chi sostiene che la task force congiunta potrebbe addirittura piazzarsi lungo il confine occidentale. Lukashenko ha spiegato che la formazione del gruppo è in corso da due giorni e che presto arriveranno nel Paese più di mille militari russi. Il ministero della Difesa, ha aggiunto, ha il compito di «accettare queste persone e posizionarle dove necessario, secondo i piani». L’annuncio è arrivato al termine di un vertice informale della CSI, andato in scena a San Pietroburgo all’indomani dell’attacco al ponte di Kerch, che collega Federazione Russa e Crimea.

Lukashenko, dito puntato contro l’Alleanza Atlantica

Lukashenko ha dichiarato che presumibilmente in Ucraina «non si sta solo discutendo, ma si prevede di colpire il territorio della Bielorussia». Allo stesso tempo, ha aggiunto il presidente bielorusso, a spingere Kyiv sarebbero i «maestri occidentali», contro cui ha puntato il dito: «In Occidente c’è la convinzione diffusa che l’esercito bielorusso parteciperà in modo diretto all’operazione militare speciale in Ucraina. Dopo aver creduto a queste teorie, la leadership politico-militare dell’Alleanza Atlantica e un certo numero di Paesi europei sta già valutando apertamente le opzioni per una possibile aggressione contro di noi, fino a un attacco nucleare».

Bielorussia, Lukashenko ha ammesso pochi giorni fa la partecipazione alla guerra

Insomma, secondo Lukashenko la Nato e altri Paesi europei stanno valutando la possibilità di lanciare un’aggressione contro la Bielorussia. E per questo, è necessario che Minsk inizi a schierare le sue truppe insieme a quelle di Mosca. Nei giorni scorsi, sempre Lukashenko aveva dichiarato che sì, la Bielorussia stava prendendo parte alla cosiddetta (da russi e filorussi) operazione speciale militare, ma con un ruolo passivo, quasi di mera assistenza umanitaria. Quando invece è cosa nota che, fin dall’inizio del conflitto, il suo Paese abbia lasciato transitare le truppe del Cremlino dirette verso l’Ucraina, fornendo anche assistenza di varia natura all’esercito di Mosca.