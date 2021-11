Bieber annuncia il Justice World Tour: due date a Bologna nel 2023

Nel 2023 Justin Bieber tornerà in Italia. Per i fan italiani è arrivata una sorpresa sperata: l’artista canadese ha annunciato due tappe italiane all’interno del suo atteso tour mondiale. Il Justice World Tour farà tappa a Bologna per due volte, il 27 e il 28 gennaio. La pop star farà il giro del mondo e partirà dal prossimo maggio, chiudendo poi nel marzo 2023. Prima, però, i fan italiani potranno vederlo dal vivo alla Unipol Arena. Lo stesso Bieber ha annunciato le nuove date affermando: «Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto».

Justice World Tour 2022

International tickets on sale Friday https://t.co/cuzPWEvcv0 pic.twitter.com/tQeMMjnIQO — Justin Bieber (@justinbieber) November 15, 2021

Justin Bieber: come sarà il Justice World Tour

Ma come sarà il Justice World Tour? Da maggio 2022 a marzo 2023, quindi, Justin Bieber girerà il mondo per potare la propria musica in più di 20 paesi. Il cantante canadese toccherà 5 contenenti, esibendosi in più di 90 concerti. Oggi Bieber ha annunciato le date, tra cui quelle italiane, che si vanno ad aggiungere alle 52 in programma dal 18 febbraio nel Nord America. Il via sarà da San Diego. Il tour mondiale, invece, partirà tre mesi più tardi dal Messico, per poi sbarcare in Scandinavia nel corso dell’estate. Nell’autunno successivo toccherà a Sud America, Sud Africa e Medio Oriente. Poi Australia e Nuova Zelanda, prima del ritorno in Europa nel gennaio 2023. A Bologna tornerà a sette anni di distanza dall’ultima e unica volta: il Purpose World Tour, tenutosi nel 2016.

Justin Bieber: l’album Justice

A dare il nome al tour dell’artista canadese è l’album Justice. Uscito nel marzo del 2021, il disco ha conquistato numerosi record. A pochi giorni dall’uscita ha conquistato la vetta delle classifiche streaming di 117 paesi in tutto il mondo. Quasi 9 miliardi gli stream, sfruttando l’hype creato dai singoli Anyone, Lonely e Holy, che prima ancora dell’uscita dell’album avevano toccato quota 2 miliardi. Ha toccato i 2 miliardi e mezzo, invece, la sola Peaches, una delle hit più apprezzate, mentre Stay, duetto con The Kid Laroi, ha conquistato un record particolare. Si tratta della canzone più veloce ad aver raggiunto il miliardo di streams su Spotify.