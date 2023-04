Biden si ricandida alle presidenziali 2024: l’annuncio in un video

Joe Biden si ricandida ufficialmente alle presidenziali del 2024. L’annuncio era nell’aria ed è arrivato il 25 aprile con un video, in cui il presidente Usa insiste a più riprese sul concetto di libertà, messa in pericolo da un’eventuale ritorno dei repubblicani alla Casa Bianca. «Finiamo il lavoro, possiamo farcela», dice Biden nel filmato: a 80 anni, è già il presidente più anziano che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. Proprio oggi ricorre il quarto anniversario del lancio della campagna elettorale del 2020, che poi portò Biden alla vittoria su Donald Trump, sempre contestata da quest’ultimo.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Biden e Trump di nuovo candidati: i sondaggi

Gli americani si preparano così a un’altra possibile sfida tra Biden e Trump, se i due dovessero vincere le primarie democratiche e repubblicane. Ma gli elettori statunitensi sono tutt’altro che entusiasti della prospettiva. Secondo un sondaggio i cui risultati sono stati resi noti proprio ieri da NBC News, il 70 per cento degli intervistati non vorrebbe né Trump né Biden, considerati entrambi troppo vecchi (tra i due ci sono quattro anni di differenza). In base a un’altra indagine condotta da YouGov, il 38 per cento degli americani si dice già esausto alla prospettiva della sfida tra lui e Trump, il 23 per cento triste e il 23 per cento arrabbiato.

Per quanto riguarda gli elettori democratici, a NBC News il 70 per cento degli intervistati ha detto che non vuole che Biden si candidi per un secondo mandato, rispetto a solo il 26 per cento che invece è favorevole. Tra coloro che non vogliono la sua ricandidatura, il 69 per cento cita l’età come motivo, con il 48 per cento che lo definisce a sua volta un motivo importante. Secondo lo stesso sondaggio, comunque, il 41 per cento degli elettori americani è pronto a votare Biden nel 2024, mentre il 47 per cento sosterrà il candidato repubblicano, chiunque esso sia.

La sfida Biden-Trump rimane la più probabile

Sempre secondo il sondaggio di NBC News, il 34 per cento degli americani ha una visione positiva dell’ex presidente Trump e il 53 per cento ne ha una negativa. Come detto, gli americani non vogliono dover scegliere nel 2024 tra lui e Biden ma, probabilmente, dovranno farlo: una recente rilevazione del Wall Street Journal ha mostrato che The Donald al momento è avanti di 13 punti rispetto a Ron DeSantis in un’ipotetica sfida tra i due alle primarie.