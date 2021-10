Biden spiega il piano di spesa da 1.750 miliardi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, scortato dal presidente della Camera Nancy Pelosi, ha incontrato stamattina i rappresentanti democratici alla Camera per spiegare il piano di spesa sociale da 1.750 miliardi di dollari, condizione per l’approvazione del piano sulle infrastrutture. Il nuovo pacchetto, se approvato avrebbe un impatto profondo sulle famiglie con bambini e sugli americani con un reddito basso, oltre che sugli investimenti sulle energie rinnovabile e la lotta al cambiamento climatico.

Piano Biden: che cosa prevede

La proposta rivisitata con i senatori centristi prevede: un’estensione del Child Tax Credit per un anno; la scuola materna universale per i bambini di tre e quattro anni, finanziamenti aggiuntivi alle famiglie per sostenere i costi dell’assistenza all’infanzia; aiuti per l’assistenza domiciliare per disabili e anziani; estensione dei finanziamenti a Medicare per coprire i costi degli apparecchi uditivi. Stralciati dal piano iniziale i finanziamenti per i congedi familiari retribuiti, per le visite e gli apparecchi oculistici e per le protesi dentali.

Piano Biden: chi lo pagherà

Il piano, se approvato, sarà finanziato con un’imposta minima del 15 per cento sui profitti aziendali delle grandi società, e si applicherà un’aliquota addizionale del 5 per cento su redditi personali superiori ai 10 milioni di dollari. Non saranno imposte nuove tasse a chi guadagna meno di 400.000 dollari all’anno.

Biden alla Camera: un piano economico storico

«Oggi sono lieto di annunciare, dopo mesi di trattative difficili e ponderate, che penso che abbiamo un quadro economico storico, so che abbiamo un quadro economico storico», ha dichiarato Joe Biden, presentando davanti alle telecamere il suo piano economico, aggiungendo che sarà «un quadro che creerà milioni di posti di lavoro, farà crescere l’economia, investirà nella nostra nazione e nella nostra gente. Nessuno ha avuto tutto quello che voleva, me compreso» ha detto Biden spiegando che il compromesso e il consenso «sono l’unico modo per fare grandi cose in una democrazia, cose importanti per il Paese».