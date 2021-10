Biden scherza col Papa sulla vera età: lei 65, io 60

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, 78 anni, ha scherzato con papa Francesco, 84 anni, sulla differenza tra l’età anagrafica e quella percepita, accomiatandosi da Bergoglio alla fine di un’udienza in Vaticano.

Biden al Papa: lei 65 anni, io 60

A quanto si può ascoltare dalle immagini televisive trasmesse in differita in sala stampa vaticana, al momento dello scambio dei doni, Biden, con l’aiuto di una interprete simultanea, ha raccontato a Francesco la vicenda di un noto giocatore di baseball, il pitcher Satchel Paige, al quale, poiché di colore, venne impedito a lungo di giocare in una serie avanzata nonostante il talento. Paige riuscì però a giocare fino in età avanzata, e a 47 anni fece un record. Ai compagni che lo festeggiavano in spogliatoio, Paige rispose: «Ragazzi non si parla di età». Da qui, ha chiosato Joe Biden rivolto al Papa: «Se lei non sapesse che età ha, che età penserebbe di avere? Lei 65, io 60» ha proseguito il presidente americano.

Biden, dopo il Papa vedrà Draghi e Mattarella

Alle 15.20, Biden si è trasferito a Palazzo Chigi, per incontrare il presidente del Consiglio Mario Draghi e successivamente al Quirinale da Sergio Mattarella. Non sono gli unici impegni previsti: alle 16.15 infatti, a Villa Bonaparte, sede dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede, era in agenda l’incontro tra il leader Usa e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron, il primo dopo la crisi dei sottomarini. Fitta l’agenda di colloqui pre-vertice anche del premier. Dopo Biden sfileranno a Palazzo Chigi anche il primo ministro indiano Naredra Modi (alle 17.15) e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.